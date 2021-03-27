新修訂法規，花蓮崇德海域也將有條件進行獨木舟等海上遊憩活動。（山海王獨木舟提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮七星潭海域至清水斷崖沿線，每年夏季吸引許多水上愛好者，不過部分法規權不合時宜，當地仍屬「禁區」，今年行政院推出「向海致敬」，經花蓮縣政府委請專家學者研究後，確定有條件開放無動力潛水區域，連同崇德、立霧溪及三棧溪等多元水域活動開放，鼓勵民眾適當親水，相關辦法已預告公告，預計2個月後再經修訂就可上路。

七星潭海岸風景特定區，曾被列為台灣十大危險海域之一，5年前依法公告禁止相關海上活動。縣府於3月11日預告公告新修訂「本縣和平溪口至七星潭海岸風景特定區水域遊憩活動分區限制相關事項」，明訂每年4月1日至9月30日，開放和平溪口至七星潭海岸風景特定區水域遊憩活動。

新公告區域，分為A崇德區、B立霧溪至三棧溪、C七星潭四八高地等3區，其中C區的七星潭四八高地，自海岸高潮線向海延伸500公尺範圍，開放非動力「潛水」活動，無疑顛覆遊客過往「危險海域」的負面印象。

縣府觀光處觀光產業科長陳勇男說，經向海委會請益，委託高雄科技大學團隊研究，今年將有條件重新開放七星潭海域、崇德水域及立霧、三棧溪河口，依劃分活動區域及種類，發展獨木舟、水上摩托車、潛水等多元水憩活動。雖明訂4月1日起開放相關水域活動，但為讓辦法更周延，24日已邀相關單位廣收民意討論，2個月後會修訂的更加周全並公告正式上路。

花蓮縣海洋生態保育協會理事長黃振雄提醒，開放水域活動可讓民眾多認識這片海洋，但建議遊客下水前，事先掌握海象即時訊息，了解當日海況及水流後較安全，參加者也需審慎評估自身體能及健康狀況，才能玩得盡興又安心。

由於海上遊憩仍具備風險，海巡署已加強海巡、岸巡救生救難訓練及安全防護，縣府擬定設置注意事項標示牌、救生圈、基本安全設施等配套，呼籲民眾「雖鼓勵親水但安全仍須自負，不可大意！」業者則須具備合法公司登記、法定公共意外責任保險並設立緊急救難機制。

(中時 )