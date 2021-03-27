賴慧如、蘇晏霈拍攝大賣場開幕戲。（民視提供）

《多情城市》眾演員齊聚拍攝大賣場開幕戲。（民視提供）

王燦現身救賴慧如，兩人拍完灰頭土臉。（民視提供）

民視八點檔《多情城市》26日趁著好天氣搶拍「金滿意大賣場」開幕記者會爆炸事件，賴慧如劇中受困火海，她說雖然是第一次拍火災戲，看到現場的防護人員及消防人員就很放心地把自己交給導演，只是爆炸大火特效場面十分震撼，還是令大家相當緊張。蘇晏霈則在台上不小心吸到一口黑煙，連台詞都來不及講完就被帶離火災現場，她說看到這樣大火，難免會緊張，尤其濃煙刺鼻真的很難受。

這場賣場開幕記者會的橋段，侯怡君、王燦、倪齊民、蘇晏霈、藍葦華、賴慧如、羅子惟、余思達等人同場飆戲，飾演賣場老闆的賴慧如更是盛裝出席。賴慧如表示，她為了這場重頭戲還先打開衣櫃物色適合的戰袍，最後找到兵家綺送給她的洋裝，總算華麗登場。對於劇中陷入火海，賴慧如說，其實自己不會緊張，只是躺在火海旁邊還要講台詞，讓她一度舉手喊卡，讓旁人捏了一把冷汗。

賴慧如說這一場設定是王燦現身來救火海中的她，拍攝當下看到王燦走進火海裡，讓她瞬間紅了眼眶，覺得好感動，「想到慧君對三泰的癡情，在緊要關頭時，深愛的人出現，真的會超感動」。而拍完火場戲後，她也更敬佩消防人員，因為在高溫、充滿濃煙的火海中真的很難受，尤其消防人員還要冒著生命危險救人，真的太偉大了。

而日前回歸拍攝《多情城市》的王燦表示，很久以前拍過火燒戲，不過都是在室內，這一次在戶外，覺得空氣舒服很多。王燦特別稱讚賴慧如，第一次拍八點檔卻有大將之風，尤其在她經營的「金滿意大賣場」開幕記者會上飆一長串的台詞。王燦說，拍攝結束當下就趕緊跟蘇晏霈、賴慧如去買牛奶，他說很多前輩有提醒，只要拍了火災戲就要多喝牛奶排毒，他自己還會喝枇杷膏來清肺。

倪齊民這一次要抱賴慧如逃離火海，特效還在他腳上打濕加上一點小火，他說劇組太專業了，拍攝大場面旁邊水桶、消防設備都準備好，給演員很大的信心。他說之前在國外拍戲時，有一次不慎把借來的辦公室燒掉，也曾把自己的頭髮燒掉一塊，讓他直呼水火真的無情，所以拍驚險場面的戲都要特別小心。

這場賣場開幕記者會現場的重頭戲，劇組動員50多位臨演、近百位工作人員，還有特效公司、防護安全人員及消防人員，耗時10小時終於拍攝完成。侯怡君表示，一到現場就被盛大的場景震懾到，驚喜連連，狂讚劇組的用心，賴慧如則預告這一場戲是她角色很重要的轉捩點，請觀眾要密切注意戲劇播出。

(中時 )