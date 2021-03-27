眉毛是人體五官中決定立體度的重點部位，尤其眉型的濃密或稀疏都其代表的涵義，甚至能決定命格，搜狐網命理專欄就指出，具有眉毛濃黑面相的女性有3大個性特徵，雖然吸金力滿分，卻有脾氣易怒、感情不順的問題。

▍1. 脾氣易怒

俗話說：「眉如焦炭，非災即難。」如果眉毛濃黑的像焦炭一樣，那麼此人不是有災難就是容易發生意外或不測。眉毛代表脾氣好壞，眉毛彎彎且清秀的女子通常性格溫和委婉，眉毛寡淡的女子則是性格粗線條又遲鈍，而眉毛濃黑的女子代表性格豪爽卻脾氣大，屬於易怒且一發不可收拾的類型，容易意氣用事，做人做事永不低頭，往往得罪身邊的朋友而不知。

▍2. 天生富婆命

眉毛濃的女性佔有慾很重，尤其對金錢有不懈的追求，在事業上總會擔任第一線工作，她們一生會為家務與錢財奔波不已，因此能成功賺取大量錢財，具有天生富婆命！但由於處事容易姑息他人且優柔寡斷，常會被親戚或朋友要求借錢，卻無法回收，最終到手的錢財都不是自己花光。

▍3. 婚姻感情不順

眉毛濃黑且粗的女人，如果再配以頭髮粗硬，就屬於做事虎頭蛇尾，有衝勁但是沒有守業能力的個性，面對感情的時候，往往會過於執著於某一段感情，越是看重未必能夠留得住，往往都會如同手中沙流逝，因此濃眉女常遇到感情不順遂的問題。

(中時新聞網)