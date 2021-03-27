促轉會今舉行「刑事有罪判決撤銷公告儀式」，為第五、六、七波刑事有罪判決撤銷公告，至目前為止共公布7波名單，總計5942件刑事有罪判決撤銷公告。

總統在儀式時表示，「你們的罪名已經平復，過往的歷史將成為我們的警惕；你們追求民主自由的精神，將由我們繼續傳承下去」，表達國家致上最大的敬意。前輩的名字，也藉由這個儀式，不再背負罪名，獲得重生。

促轉會主委楊翠致詞表示，替受難前輩爭取司法不法平反，是促轉會的核心工作之一；讓受難者恢復清白之身，也是社會信任重建的開始。

促轉會從成立至今已經為前四波刑事有罪判決撤銷公告辦理三次儀式，這次撤銷公告儀式，共同見證100名受難者，共105件刑事有罪判決撤銷。

其中有二二八事件的受難者，包括高雄二二八事件參與談判、地方保衛隊、學生自衛隊，以及協助學生自衛隊的民眾、記者等。也有在白色恐怖期間，因籌組讀書會、日常生活的發言被舉報，或是遭他人羅織罪名的受難者。這些案件中，國家暴力深入人民的生活，深切影響社會信任。同時，促轉會透過案件調查，也發現許多過去法律無法平反，卻同樣遭受國家暴力的受難者。

楊翠致詞時，先感謝三年來民間的努力和政府的意志，讓台灣轉型正義工程累積許多成果。她表示此次105件有罪判決撤銷，有許多屬於促轉會重啟調查之案件。

他說，楊主委引用政治受難者湯守仁兒子湯進賢前輩說的話：「他們說我是匪諜的兒子，我不知道匪諜是哪一種品種的蝴蝶，但這隻蝴蝶就在我身上，一直飛不走。」

她也向受難者表達悼念，有阿美族政治受難前輩黃勳東原先很期待來到現場，卻先於3月17日離世。時間是轉型正義最大的敵人，所有的工作不容耽擱，促轉會將持續努力推進。

象徵罪名撤銷的儀式「致未來」由總統蔡英文擔任主官，會場中間的山形裝置上浮刻本次儀式撤銷罪名的受難者姓名，儀式開始時，促轉會委員們接力朗誦受難者前輩姓名，代表轉型正義的每一步，都是集眾人之力才能走到，大家付出的努力，都是集體記憶。裝置上的姓名也隨著朗誦依序亮起，光線穿透，象徵受難前輩的名字將被未來銘記，成為臺灣民主社會的基石。

(中時 )