永貞國小主任彭仁星組織籃球隊，讓球員利用課後、假日訓練，並進行課後輔導，注重人格培養，籃球隊歷年成績斐然，曾拿下全國賽冠軍。（苗栗縣各級學校產業工會提供／巫靜婷苗栗傳真）

照南國中生物老師顏孝修獲學生、家長、同事好評，綜觀教學表現，初審評審認為足堪作為SUPER教師。（苗栗縣各級學校產業工會提供／巫靜婷苗栗傳真）

照南國中生物老師顏孝修自編教材、製作教具，引導學生有效學習。（苗栗縣各級學校產業工會提供／巫靜婷苗栗傳真）

睽違18年，苗栗縣首度參加號稱「教育界奧斯卡獎」，由全國教師會主辦的「全國SUPER教師獎」選拔，今年苗栗區初賽由1月份新成立的苗栗縣各級學校產業工會承辦，首獎得主出爐，分別是永貞國小主任彭仁星與照南國中老師顏孝修，將代表苗栗縣進軍全國決賽，為苗栗教育力爭光。

為傳承卓越的教學策略，樹立有效成功的教學典範，苗栗縣參加全國SUPER教師獎選拔活動，苗栗區初選邀集全國教師工會總聯合會、苗栗縣家長協會及縣內高中、國中與國小校長和老師擔任評審，透過參賽教師、學生、家長與學校同事的訪談及觀課活動，推選出首獎代表苗栗縣參加全國決選。

永貞國小主任彭仁星從教20多年來，關愛學生始終如一，他在16班的小學組織籃球隊，利用課後、假日訓練，並進行課後輔導，注重人格培養，籃球隊歷年成績斐然，曾拿下全國賽冠軍，但彭發現多數學生來自社經地位低的家庭，訓練學生展現球技，獲得成就感並避免受到霸凌，才是他的主要目的。

彭仁星專長語文教育，他不僅常帶學生戶外教學，也會透過裝扮上課帶動學習興趣，善於引導學生作文、寫童詩，並鼓勵學生參賽、投稿，經常獲獎。他的教學成果獲認同，因此常應各縣市學校之邀，進行作文教學示範或指導學生。他視學生成長為己任，超越人師格局，初審評審認為值得作為典範。

照南國中生物老師顏孝修自編教材、製作教具，引導學生有效學習。初審評審從觀課中發現，他製作簡報深入課程核心卻淺顯易懂，配合清晰口條、活潑帶動，讓學生幾乎全時專注於學習，此外在班級經營，秩序、整潔及各項活動競賽皆有優異表現。

學生認同顏孝修老師用心、負責，讓班上很有向心力，且願意花時間溝通，引導學生向善。同事也讚賞顏認真負責，親師溝通得當，是不可多得的好老師。家長則表示在顏老師的教導之下，可以很放心地將孩子交給他。綜觀顏孝修表現，初審評審認未足堪作為SUPER教師。

苗栗縣各級學校產業工會理事長郭彥成指出，教師是高度專業的自治團體，SUPER教師遴選的性質，與官辦、其他民間團體辦理的獎項不同，在於這是教師組織自發性舉辦的獎項，彰顯教師專業自主的精神，別具意義，蔡英文總統曾指出，這是「教育界的奧斯卡獎」。期待推出代表參賽，能讓全國看見苗栗的教育能量。

(中時 )