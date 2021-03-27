新竹市辦理「大新竹輕軌捷運計畫」可行性評估，未將新竹縣納入，被質疑做「半套」？引發縣長楊文科等地方人士不解，經立委林思銘質詢和爭取後，交通部核定補助新竹縣672萬元，對竹北藍線自行做可行性評估，未來將與新竹市紅線能真正串連成「環狀」，不再只有半套。

林思銘說，大新竹輕軌捷運案核定的計畫，是要串連新竹市舊城區、新竹科學園區、高鐵特定區及竹北生活圈，預算需求概估300億元，交通部補助新竹市政府3000萬元做可行性評估，但市府提交的可行性研究報告及修正報告，不知為何看不到連接竹北生活圈的藍線？

林思銘說，大新竹輕軌捷運只做新竹市紅線，不做竹北藍線，無疑只蓋一半被質疑只做「半套」外，預算竟從300億元大幅增至461億元，對此他向行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍提出質詢後，獲得善意回應。

林思銘指林佳龍答詢稱會讓鐵道局再召開一次協調會，經新竹縣、市政府協調後，確定將竹北市光明六路納入環線路網，初步確認規畫路線由光明六路往高鐵特定區，跨頭前溪部分連接台鐵南竹北站及銜接新竹市紅線，將由新竹市納入「新竹大眾捷運系統整體路網評估計畫」修正報告書內。

縣府交通旅遊處長游志祥指出，竹北藍線由新竹市納入輕軌捷運整體規畫，可行性評估則由縣府自行辦理，向中央爭取補助1300萬元，日前交通部核定經費800萬元，補助672萬元，縣府負擔128萬元，落差太大，希望透過管道再爭取讓經費到位，以便順利執行。

(中時 )