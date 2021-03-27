多家國際知名品牌抵制新疆棉花行動，近日在中國大陸引發抵制這些品牌的浪潮，不少中港台藝人切割取消代言。國民黨前主席洪秀柱今天受訪表示，現在的真相是什麼？若西方國家刻意傳播錯誤訊息，而不是實際走訪瞭解，新疆真的有屠殺維吾爾族的人？對岸反駁的話，為何我們不去聆聽？

洪秀柱接著詢問，為何伊斯蘭國家也沒有人對中國大陸的問題提出抗議？因此很多事情要有更深層的了解，這就如同國民黨時常遭污衊，被稱「親中賣台」，但真相真的是這樣嗎？她批評，睡著的人永遠叫不醒，無論如何，都要弄清楚真相。

針對新疆棉事件，國民黨昨發聲明表示，兩岸執政者應協助節制強迫表態的風氣，盡力保護受到波及的台灣藝人與企業，遭批「提油救火」，對此，洪秀柱說，兩岸領導人若要坐下來談，不只這個問題，還有太多問題要談。

洪秀柱還說，近來共機不斷在台灣上空、航空識別區繞來繞去，昨天有20幾架共機繞台，她反問，為何國民黨執政沒有這樣的現象，大家應反思為何現在大陸會有這樣的動作，這是否意味兩岸關係正發生變化，應思索該如何解決。

由洪秀柱掌舵的中華青雁和平教育基金會，下午舉辦「護憲保台論壇」，邀請前主席朱立倫、中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等潛在黨主席可能人選，儼然成為黨主席前哨戰。

洪秀柱說，去年就想辦論壇，但因為疫情而延到現在，希望透過論壇讓大家凝聚共識，尤其國民黨馬上要選主席，也將面臨2024大選，可是兩岸關系非常的嚴峻，希望透過討論把我們的定位講清楚，以及未來要怎麼做，才會對我們台灣的生存發展有幫助。

至於邀請的來賓考量，洪秀柱說，大家都知道趙少康一開始就說要選黨主席，但現在可能有點資格問題，但趙也說2024選舉他不缺席，至於朱立倫的狀況，大家也非常明白朱的動向，而張亞中很早就講要選主席，而江啟臣的連任也是勢在必行，所以特別請他們來討論。

洪秀柱提到，國民黨智庫副董事長連勝文的部分，因為連還在考慮選不選主席，衡量各方面形式，所以沒邀他，至於前高雄市長韓國瑜，韓也沒有一個很正式的表態，也不知道韓到底要幹什麼？所以就沒有請他來了，否則的話都很願意他們來參與的。

對於江啟臣的缺席，洪秀柱說，江一再和自己說明，他非常不巧，今天上午要演講、下午參加青工總會在台中活動，還要參加飲水思源的宗族活動，實在無法來，因此就派大陸部主任左正東來參加。

(中時 )