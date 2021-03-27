桃竹竹苗4縣市只有新竹縣沒有YouBike，地方上不時有「我們要YouBike！」的聲音，縣府委託中華大學規畫建置的公共自行車系統，將以人口較密集的竹北市作為先期計畫，後續則納入峨眉湖和北埔老街等風景熱點。

縣長楊文科表示，目前各縣市營運的公共自行車有Youbike、T-bike、K-bike、P-bike及Moovo等系統，他要求縣府團隊收集比較優缺點，並配合竹縣地理環境做綜合考量，希望經過審慎評估後，能盡快進入建置階段。

縣府交通旅遊處長游志祥表示，委託中華大學做的公共自行車系統規畫案，將以人口較密集的竹北市作為先期計畫，峨眉湖、北埔老街等風景熱點則會在後續計畫納入，日前並邀民代召開座談會。

與會交通人士認為，設置YouBike首先要了解使用的是哪些族群，再則是要騎去哪裡？竹縣若要投入龐大經費建置，要審慎評估效益；民代大多建議要考量13鄉鎮的地形環境特殊性、道路配套措施和財源的永續性。

負責規畫的中華大學觀光學院院長張馨文表示，公共自行車很適合作為公共運輸最後一哩接駁，與短途代步運具使用，後續會針對營運規畫、財務、系統穩定性、道路現況條件及實施區域等，提出分期分區推動的概念，供縣府後續參考。

游志祥表示，地方各界對建置公共自行車系統都有支持的共識，提出相關意見和需求，都會納入評估參考，從而確定公共自行車的功能定位，規畫最適合新竹縣的系統，以解決公共運輸路網不足的問題。

(中時 )