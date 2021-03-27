桃園竟有雇主在協調會上羞辱移工，8938元薪資要移工1元、1元數。（移民移工服務中心提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園竟有雇主在協調會上羞辱移工，8938元薪資要移工1元、1元數。（移民移工服務中心提供／蔡依珍桃園傳真）

桃園竟有雇主在協調會上羞辱移工，8938元薪資要移工1元、1元數。（移民移工服務中心提供／蔡依珍桃園傳真）

欺人太甚！有位印尼籍看護工遭雇主違法強迫到自家經營的餐車工作，從早忙到晚、每月僅有2天休假，隱忍4年希望轉換工作，雇主不但不給薪資還要索討4萬提前解約金，經移民移工服務中心介入協調，雙方26日召開協調會，豈料雇主竟掏出2大袋1元硬幣，要移工自己數出8938元薪資，羞辱人的做法引爆撻伐，在外勞事務科長陳秋媚親自協調下，雇主才願意把錢存進郵局再領出，勞動局除痛斥丟台灣人的臉，也將追查違法許可外工作部分，最高罰15萬元。

印尼籍看護工珊妮（化名）2017年受聘擔任看護工，照顧年長阿嬤，沒想到雇主竟要求她在自家經營的餐車上工作，從早上7點開始工作至下午1點半營業時間結束，再回店準備明天所需材料，傍晚還要回家煮飯、打掃、洗衣服等，1個月僅有2天休假。

雙倍工作讓珊妮疲累不堪，忍耐4年後鼓起勇氣向雇主表達希望轉換雇主，但雇主要求等到有新的移工來接替才能轉換，否則不會給薪，還必須賠償4萬元的提前解約金，珊妮向1955專線申訴，遭雇主發現，仲介便將她帶離，桃園市政府勞動局也介入協調，26日下午召開協調會，雇主自知理虧同意返還尚未給付的薪資，卻突然拿出2大袋裝滿1元硬幣的布袋倒在桌上，要求珊妮在滿滿整桌1元硬幣中自行清點出8938元的薪資，讓在場所有人都傻眼，雇主還嗆說：「這不是國幣嗎？」

外勞事務科長陳秋媚獲悉親自出面協調，緊急搬到郵局清點，光機器就點了30分鐘才點完，最後才乖乖交付紙鈔給珊妮，陳秋媚感嘆只有電視中才看得到的奇景竟真實出現在生活中，將持續追查雇主指派看護工從事許可外工作部分，可依就服法開罰3萬到15萬。

(中時 )