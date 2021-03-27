【LIVE直播】擬開放大陸疫苗接種者通關 指揮中心召開記者會說明 ｜2021.3.27

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨單日新增2136人接種AZ疫苗，累計自22日開打AZ後，目前全台已有9236人施打疫苗，昨單日新增2千多人，主要是有15家醫院昨加入施打行列，累計全台已接種5萬7900劑AZ疫苗。

昨日新增13件不良反應，全台加總起來共有27件不良反應，其中有4件被通報為嚴重不良事件，其中3例看起來比較像是過敏或是類過敏，導致住院或有其他嚴重不良反應。

新增4例的嚴重不良事件中，3例看起來比較像是過敏，其中有1位接種當天，身體多處出現紅疹、呼吸急促、心跳變快至110下，身體紅疹分布為前胸。

第2例在接種當天出現發燒、畏寒、呼吸急促，當天有症狀發生，隔天便安排住院觀察、打點滴，像是類過敏的反應。另1位則是在接種後3天，也就是3月22日打疫苗，3月25日有持續發燒，注射部位有疼痛及畏寒，開始有呼吸急促的症狀，因此到醫院急診，安排就醫觀察，這位是施打3天後仍有症狀，且新增呼吸急促。

羅一鈞說，透過V-Watch接種完3天仍有可能會發燒的比例，只有8.7%的人會發燒持續3天，並不常見但仍會發生。

最後1例是當事人本身有心律不整、暈厥相關病史，3月25日接種疫苗，隔天早上有疲倦狀態感，上班有出現暈厥的狀況，10幾分鐘後就恢復，有這樣的情況，因此住院觀察，但在今天早上就已出院，目前狀況良好。

(中時新聞網)