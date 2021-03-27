國民黨智庫副董事長連勝文參加青工會運動會。（張妍溱攝）

國民黨主席江啟臣，將在29日青年節，發表「破浪啟程」新書，是否為連任之路鋪路？江啟臣27日參加青工會運動會時表示，單純從政以來的經驗分享，包括，2次立委連任的選舉很坎坷、韓江配擦身而過，將在新書中提到。

江啟臣說，外傳江跟蔡英文總統一樣的政治境遇，未來的規劃？江啟臣回答，雖擔任黨主席的選擇跟蔡英文總統一樣，尤其在黨的敗選之後，但他認為是，2個人或許在某一些過程類似，但是畢竟兩個黨理念不同、時間點不同等，呼籲民眾買他的書來看，就會知道不一樣的地方。

江啟臣指出，2020總統大選，那時候也是剛好一個機緣，當然一開始只是聽媒體在講，但是後來我跟韓國瑜見面才有聊天。在這2次會面，當時會給他一些我的看法跟想法。至於有沒有一些關鍵話題？，江啟臣欲言又止，賣起關子說，想瞭解詳細的內容，請讀者購買他的新書來看。

國民黨智庫副董事長連勝文，與江啟臣出席時間錯開，引起媒體好奇，江表示，大家都是好朋友、好兄弟，對青工的看法是一致的，非常的重視，跟青工夥伴們，大家都是兄弟、姊妹，可能時間的關係，大家行程上有一些不一樣的安排。

有媒體詢問，國民黨幾位考績委員日前傳出被解聘？江回答，考績會會有一些評量、換屆等，對於委員制度的聘用、解聘，都會有一些審核，他都會尊重委員會的決定。

稍後，連勝文出席青工會運動會，與年輕會員舞台上大跳街舞,台下被媒體包圍詢問，是否與江[王不見王］？連否認說，因為自己的行程時間安排關係，也被問是否購買江啟臣新書，連說，會去買一本來跟朋友分享，他說，國民黨內有人出書，都是值得恭喜，黨內有人有想法也可以告訴江，至於媒體關心未來，連選黨主席的行程規劃，連表示，屆時會公布行程。

(中時 )