台中市一名陳姓年輕男子，日前在抖音(TikTok)短影音平台觀看評論影片時，一名自稱「NANA」的女性抖友留言與他搭訕，兩人相談甚歡後，女子故意透露自己有從事援交賺外快，陳男一時心動便與「NANA」互留LINE及手機號碼以方便日後聯絡。

不料，陳男隨即接獲自稱是竹聯幫某堂口的男子來電，聲稱「NANA」為旗下的應召妹，若要與她見面需至超商購買遊戲點數作為訂金，陳男沒察覺這是詐騙老哏，竟在一天之內連跑了10多間超商，分批購買了價值2萬元、1萬元、5000元不等的遊戲點數，甚至還聽信歹徒的指示，在店員詢問購買原因時，向店員佯稱是單純遊戲使用，直到交付8萬元遊戲點數序號及密碼，仍未見到女子一面，才驚覺落入色情應召詐財圈套，趕緊向警方報案。

刑事局統計，從今年1月到2月底為止，這類「色情應召詐財」共發生48件，歹徒均透過網路社群與通訊軟體置放美女或帥哥照片，隨即要求加LINE聊天，並表示有兼職援交。待雙方談妥價格後，歹徒再誆稱需購買遊戲點數或超商代碼繳費方式，確認對方不是警察，或藉口要繳交保證金，事後即將LINE封鎖，人間蒸發。

警方提醒，遊戲點數卡沒有確認身分及繳交保證金的功能，切勿依歹徒指示前往超商購買及交付儲值卡片序號、密碼。

(中時 )