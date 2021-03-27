閃燈路口釀車禍 轎車遭撞失控再撞騎樓損7機車│中視新聞 20210327

台中市大里區26日晚間11時許發生一起交叉車禍，一名謝姓男子騎乘仿賽車機車撞上一輛小鋼砲轎車，而小鋼砲的左側車體鈑金被撞凹一個洞，並失速撞進騎樓，波及8輛無辜的機車，所幸兩人傷勢均無大礙，詳細肇事責任仍待警方進一步釐清。

據了解，當時一名謝姓男子騎機車沿著益民路二段行駛，未料卻在通過十字路口時，撞上陳姓女子所駕駛的小鋼砲，騎士的機車車殼碎滿地，小鋼砲則受撞擊，一路撞進騎樓中，意外撞壞8輛停放在騎樓的機車。

透過照片可見，機車毀損嚴重，騎士所穿戴的安全帽與鞋子散落在道路上，而小鋼砲的左側車身則被撞凹一個大洞，無辜遭波及的機車則全都東倒西歪，甚至還有一輛機車排氣管插入建築物牆壁，現場一片狼藉。

警方指出，到場處理時向兩位駕駛進行酒精檢測，但兩者均無酒精反應，警方到場時已將兩位傷者送往醫院救治，所幸均無大礙，經初步研判，肇事原因疑似為，機車看見閃黃燈未減速，汽車看見閃紅燈未停車再開，而詳細原因仍待進一步釐清。

(中時新聞網)