台中市全台首創銀髮族媒人養成班，27日在古禮儀式下熱鬧開鑼。（陳淑娥攝）

台灣新生人口遞減，2020年首度呈現負成長，台中市議員吳敏濟催生全台首創銀髮族媒人養成班，27日在古禮下熱鬧開鑼。學員洪宿分說，她的8旬婆婆有26個適婚孫子女，她自己有一對30而立的子女，但卻都是單身，為人母只能乾著急，希望從媒人班學到如何幫助適婚男女共組家庭。

銀向學習2.0「媒人養成班」27日在大甲國中開鑼，台中市社會局長彭懷真帶領身著古裝迎親隊伍進場，並有新娘奉茶儀式演出。他憂心忡忡說，「代誌大條了」，去年結婚、生育數都創下新低，人口首度負成長，需要有創新的作法。

吳敏濟表示，5年來中市結婚數減少2800對，全國更減少5萬2318對，台灣人口負成長趨勢若不變，不久未來會出現人力不足，消費市場萎縮，後果十分嚴重。政府在2010年就視為國安問題，推出一系列獎勵生育政策，但效果顯然不彰。

吳敏濟指出，之所以向長青學院招生，是因為55歲以上退休人員，擁有豐富人生閱歷，人脈廣泛且充滿學習熱情，非常適合扮演種子媒人角色。

學員洪宿分說，她的婆婆80多歲，有26個適婚孫子女，她也有一對30而立的子女，但目前都單身，為人母親卻只能乾著急。當聽說媒人養成班招生時，第一時間就報名，希望從媒人班學習到理論與實務，幫助時下的適婚男女共組家庭。

社會局指出，全力支持吳敏濟議員提出的銀髮族媒人養成班，是銀向學習計畫2.0的全新課程，KPI（關鍵績效指標）是課程結束前每位學員都媒介成功，且愈多愈好。未來有更多類似的班級成立，讓這些種子媒人發揮的作用，讓更多的年輕人走進婚姻，並且生兒育女。

承辦單位課程設計者大甲國中主任黃馥鵑表示，媒人養成班與婚友社不同，不是一次性的媒合，學員還要提供「售後服務」，具有輔導的功能，20週的課程涵蓋廣泛，理論與實務並重，包括成功經驗分享、兩性關係、原生家庭的影響、交往與約會、感情的發展、溝通的藝術、家庭問題的處理、家庭分工、財務管理、為人父母的喜悅與挑戰等等，也將安排參訪婚禮顧問公司、家庭教育中心、社會福利科與婦女館等社政單位。

吳敏濟催生銀髮族媒人養成班免費課程，招生過程秒殺而增加錄取人數，並開放旁聽，期待社會經歷豐富的學員扮演起人間月老的角色，為周邊適婚男女搭起橋樑，從相識、相愛到組成幸福家庭，孕育下一代。

(中時 )