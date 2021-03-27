加拿大男網選手波斯比希爾(Vasek Pospisil)前日在邁阿密公開賽首輪就敗陣，還出現爭議鏡頭。首盤波斯比希爾對主審叫囂而遭到罰分，由於那一分是對手的盤末點，所以他直接就這樣輸掉第一盤。憤怒的波斯比希爾大罵：「你要判我失格請便，反正我本來就想告這個組織了。」

波斯比希爾雖然不是頂尖球員(拿過溫網雙打冠軍)，但他具有雄才大略，不滿ATP男子職網總會對於選手的嚴格管控，打算另立山頭來對抗整個組織。波斯比希爾向主審抱怨：「堂堂的ATP董事長在開會時對我怒吼了整整1個半鐘頭，只是因為我想要讓球員們團結起來。為什麼我必須忍受這一切？」

球王喬柯維奇(Novak Djokovic)不滿ATP很久了，他去年辭去理事會主席，8月時號召球員成立PTPA(職業球員總會)。喬帥「起義」之後，遭到納達爾(Rafael Nadal)、費德勒(Roger Federer)潑冷水，指責他分化選手，好友莫瑞(Andy Murray)也不支持他，還入選理事會遞補喬帥。

波斯比希爾是第一批響應(約有60人)轉投PTPA的球員，他批評ATP是一個崩壞的組織。根據喬柯維奇宣揚的理念，PTPA是讓球員擁有更多的自主性，也不會搞罷工或挑戰ATP的權力。

球場上發洩完，波斯比希爾很快就後悔了，推文表示：「我誠摯地為我的行為道歉，我沒有尊重我熱愛的網球，我也為我使用的不當言語道歉。」他在場上說了很多髒話，主審把他罰分的時候他已經被警告過一次。

(中時新聞網)