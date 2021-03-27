情侶間相處久了都會有感情，但如果哪一天事業有成就嫌棄對方想分手，那就不可取了。一名男網友考上國營企業後，開始嫌棄女友，認為對方年紀比自己大、工作不OK，長得也不怎麼樣，想要與對方分手，然後再找一個女同事交往。不料貼文曝光引爆網友怒火，有人大罵：「小心你以後也會遭遇同樣的下場」。

這名男網友在Dcard發文表示，自己考了3年國考，終於在28歲如願以償成功考上「但同時也與交往3年的女友分手」。他說，女友雖然3年來照顧他的生活起居，也陪伴與鼓勵他準備國考，可是2人現在條件差蠻多的，準備考試期間「她就是我的將就而已」

原PO表示，女友今年29歲，在一般私人公司擔任小員工，月薪只有25K「除了年紀比我大之外，家人也希望我找一個公職女友」所以打算自己進入國營企業後，想要找一個女同事交往，也許三觀會比較合，至少父母那關會輕鬆很多。

此貼文曝光卻點燃網友怒火，紛紛留言痛罵「「快分吧，誰攤上你誰衰」、「當你的女友好可憐」、「你用條件去傷害人家的心，也利用別人對你的好，小心未來也遇到同樣的下場」、「快分吧，別再耽誤你女友了」、「第一次那麼希望女方有準備綠帽給你」、「快分吧，你真的配不上人家」。

(中時新聞網)