AZ疫苗已展開施打，近日相繼傳出不良反應，引發社會擔憂。指揮中心今(27)日召開例行記者會，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，針對有病患疑似施打後出現心律不整、暈眩等反應，強調並非直接是來自疫苗導致這些症狀，呼籲國人不用過度擔心。

注射疫苗出現不良反應，截至昨(26)日增加13件，當中4件則是嚴重不良反應。

羅一鈞指出，4人當中有3人出現過敏或類過敏反應，1人接種疫苗後，當日出現多處紅疹、呼吸急促等症狀，甚至心跳變快到110下；另則有1例當晚有發燒、畏寒、呼吸急促，因此隔天住院觀察和打點滴；還有1人接種後，3天有呼吸急促情形，並且仍在發燒，接種部位也仍疼痛，已被送入急診室觀察；1人則是心律不整，不過因為該名患者暈厥病史，接種隔天早上覺得疲倦，上班時出現昏厥情況，十幾分鐘後恢復，住院觀察1晚，今(27)日已經出院。

羅一鈞特別強調，像是針對有病患因施打而暈厥，但目前依照相關研究與資料顯示，AZ疫苗施打副作用並不包含暈厥狀況，是否因為注射疫苗而出現副作用等情況，尚需更多觀察，也呼籲國人不要過多擔心，過敏與類過敏情況並非由疫苗導致。

(旺報 )