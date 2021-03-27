塞船了！長榮貨輪橫躺蘇伊士運河 百艘船卡海上動不了畫面曝

美國有線電視新聞網(CNN)27日報導，有鑑於長榮海運長賜輪擱淺蘇伊士運河，恐為全球能源市場帶來潛在的影響，美國海軍已向蘇伊士運河管理局(SCA)伸出援手，於27日派出海軍疏浚專家評估小組趕往現場，提供建議以協助長賜輪脫困。

報導中指出，體積相當美國帝國大廈的長賜輪，23日因強風(當時風速達40級)與沙塵暴造成能見度過低，進而卡在蘇伊士運河之中。美官員指出，「拜登政府正全面關注情勢，並與埃及政府積極對話中。我們已向埃及政府表達支援意願，以協助運河能夠重啟。美方正與埃及夥伴磋商，討論怎麼做才能帶來最佳的支援」。

埃及政府則證實，已同意接受美駐開羅大使館提供的援助。白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）26日表示，美國已向埃及提供援助，雙方對話持續中，白宮會密切追蹤情勢。白宮深知長賜輪擱淺對能源市場產生潛在的影響。目前美方正與埃及商討如何最有效地提供支援。

CNN指出，美軍經常派遣評估小組趕往災難現場，以提供技術等專業知識。SCA則發表聲明回應，相當重視美國付出的努力、貢獻與提議，非常期待與美海軍的合作。雙方的合作也能深化彼此友誼關係與合作。聲明稿重申對於各界在解救長賜輪過程中提出的援助，表達衷心感謝。SCA會持續努力讓長賜輪脫困，使蘇伊士運河的例行全球海上交通能盡快恢復。

CNN指出，初步估計該條運河要清出多達2萬立方公尺的淤沙，才能讓長賜輪順利脫困。目前共出動2條挖泥船、9條拖船與4輛怪手，試圖加快進度讓全球最繁忙的水道能盡早恢復正常。

(中時新聞網)