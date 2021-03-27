英特爾（Intel）宣布IDM 2.0戰略計畫，跨足晶圓代工市場，周三（3/24）台積電聞訊大跌3%，ADR收盤更重挫逾5%，雙雙跌破波段低點，不過，周五（3/26）台積電翻多大漲15元、收在590元，但暫時化解破低危機的台積電，止跌了嗎？

Intel IDM 2.0計畫，Intel宣布三大面向，晶片自產、委外、代工併行，一般被認為自產和代工對台積電衝擊最大，但深入分析，建設一座晶圓廠至少需要耗時2年時間，連同測試到量產，就如同Intel所說，恐怕要到2024年才能正式投產，大量資本支出和高於亞洲的人力成本，以及包括AMD、NVIDIA甚至Apple等，在有機密外洩的道德風險之下，將訂單交給Intel機率相對低，因此研判Intel此次主要還是配合美國政府半導體Made in America政策，宣示意義還是大於實質意義，而委外，台積電則是大幅受惠，那為什麼台積電會重挫破低？

台積電破低的原因非常簡單，還是回到籌碼混亂和評價修正，由於台積電的好，是大家都知道的好之際，散戶積極進場，外資逢高獲利了結，今年以來，台積電股東人數大增34萬人，同時間，外資反手調節換53.6萬張，換算金額已超過3280億元，也讓台積電跌破587元的頸線和季線重要支撐，更將台積電壓得喘不過氣來。

站穩全球晶圓代工的龍頭的台積電，與全球科技股走勢連動度高，由於全球科技大廠多在修正過高的本益比階段，Nasdaq和費城半導體指數也都跌破季線，因此外資也不是單賣台積電，而是出脫電子，轉進受惠疫情趨緩的傳產、金融類股，資金輪動過程，近期的台積電表現仍將偏弱，當然，黑手護盤之下，預期還是會以盤跌方式，以時間換取空間。

就趨勢而言，只要還在破低，就要預期仍有低點，空手投資人，仍然不建議接落下的刀子，最好等到外資賣壓消除轉買，技術線型打底過後，甚至股東人數不再創高之後再行進場，已經持有的投資人或想加碼的投資人，恐怕需要多些耐心，晶圓代工產業趨勢依然看好，台積電先進技術依然領先全球，只是整理時間會拖得相對久。

回到大盤，雖然台積電占有31%的最大權重，跳動1點影響指數8.6點，不過相較於跌破季線的台積電，加權指數仍守穩季線之上，這是由於多頭可用之兵仍多，如同國際資金調整，國內資金也適度輪動到相對低基期、高成長的塑化、鋼鐵等傳產龍頭和大型金控股，甚至是轉型電動車的鴻海也都發揮撐盤要角，加權指數仍然是以一底比一底高的多頭趨勢，護國群山發揮穩盤效果，讓台股不再是台積電一個人的武林。

（本文作者為摩爾投顧 證期雙分析師陳昆仁）

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(中時新聞網)