上半年最大場！台中市政府攜手國立中興大學，27日在興大惠蓀堂舉辦「牛市大發、犇向幸福」就業博覽會，共有65家國內知名廠商、提供超過5600個工作機會，場面熱絡。值得一提的是，因應新冠肺炎疫情、線上求職趨勢超夯，活動中也舉辦「面對鏡頭求職術」講座。

興大指出，學校與台中市政府合辦就博會已邁入第18屆，每年報名設攤的廠商都超過百家，已成為求職求才指標性活動，今年場內規畫有「幸福企業」、「臺商回流」、「高薪職缺」、「上市櫃公司」、「綠能產業」、「服務業」、「生技暨科技」、「精密製造」共8大熱門專區，參展廠商紛紛提出優渥工作機會，盼留下優秀學子在台中就業。

台中市勞工局代理局長羅群穆表示，去年受疫情影響，勞工局調整徵才活動模式，首創視訊就業博覽會，結果廣受企業及求職者好評，初步媒合率近7成；今年因疫情趨緩，特別邀集台灣美光、全球最大單車避震器瑞士商弗克司等65家廠商現場徵才。

羅群穆強調，參展廠商開出優渥工作條件，舉例來說，台灣艾納康及綠點高新科技皆開出起薪5萬元的工程師職缺、晶元光電最高薪資上看6萬2000元，另在高薪專區有超過8成職缺起薪4萬以上。

台中市就業服務處表示，市府重視青年就業議題，特別整合中央、地方相關資源，推動「就業金安薪」方案，提供跨域補助金、短期職場適應金、上工獎勵金3項補助，鼓勵年輕人進入並站穩職場，若找到喜愛的工作，則可在現場「青年就業金安薪專區」諮詢，可獲獎勵青年就業金最高2萬5000元。

而因應求職變化與社會趨勢，現場活動也結合「視訊面試實戰技巧」及「手機製作影音履歷」課程，特別設計「面對鏡頭求職術講座」，邀專家傳授視訊面試技巧、如何運用手機及免費影音軟體製作影音履歷。

(中時 )