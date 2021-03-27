工程師籃訓營找來UBA人氣后陳育緹擔任教練。(攻城獅提供)

27日為新竹街口攻城獅本季最後一個主題日「Return True」，本周主題周以「感謝球迷」、「向工程師致敬」為主軸，攻城獅球團於賽前邀請目前擔任顧問的雷特(Julian Wright)，搭配UBA人氣后陳育緹擔任教練，為「工程師」舉辦賽前訓練營。

只要是現任工程師或是就讀工程相關科系大專生即可報名。雷特特別規劃多項訓練課程，包含基礎投籃、基本動作、進階進攻技巧，希望能為這批獅紫軍留下難忘的回憶，陳育緹也是親自下場作出示範，希望能讓這些工程師了解最基本的籃球技巧與動作。

攻城獅27日宣布與ACE王牌比特交易所攜手發行「攻城獅傳奇」數位球員卡。(攻城獅提供)

新竹街口攻城獅27日宣布與ACE王牌比特交易所攜手發行「攻城獅傳奇」數位球員卡，攻城獅高景炎總經理、許毓仁領隊與ACE交易所國際策略顧問暨董事潘奕彰於場中共同簽訂合作協議書，並現場開放球迷於南門廊道攤位現場購買數位球員卡。

此次合作將是國內籃球與數位區塊鏈結合的重要里程碑。隨著數位化趨勢，無形的數位物品也逐漸名列其中，甚至數位價值收藏市場近來有爆炸性的驚人成長，預期在台灣體育界、投資收藏界掀起搶購熱潮！

(中時 )