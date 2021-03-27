長榮海運貨輪「長賜輪（Ever Given）」擱淺蘇伊士運河，造成雙向回堵，全球物流遭受巨大影響，然而今（27）日大陸微博瘋傳一張高速公路大堵車的監視器畫面，畫面中一輛疑似長榮的貨櫃車，似乎發生擦撞橫插在路中央，造成後方車輛「大排長榮」，大陸網友傻眼，「有本事把天空也堵起來」。

今日微博不少大陸網友瘋狂轉發，一張監視器畫面時間顯示2021年3月27日早上9點55分，事發地點為長春－深圳高速的繞越東南段（位於南京附近），畫面中可以看見後方大量汽車回堵，一台上面印有「EVERGREEN」字樣的卡車橫堵在馬路中央，車頭前一台小客車扭曲變形，導致後方交通大塞車。

海陸都齊了？陸網瘋傳高速公路「大排長榮」，網：有種把航線也堵了。（圖／翻攝自微博）

底下有大陸網友留言，「好眼熟…」、「水路都齊了，還差個空」、「堵天可能有點難度」、「可以啊！業務覆蓋非常全面，堵海陸空三陸」、「有本事把天空也堵起來」。

但也有網友認為，這並不是長榮的貨車，沒必要連這個都黑，不過是載著他們家的貨櫃而已，「這應該是拉貨櫃的卡車而已，只是剛好拉到長榮的貨櫃」、「櫃是他們家的櫃、但拖車一般不是他們家的」。

目前，長榮尚未針對此事做出回應。

(中時新聞網)