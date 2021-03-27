16歲就在金馬獎上封后的李小璐，2017年底和饒舌歌手PG One鬧出夜宿門事件，2019年因親密片外流，與結婚7年的賈乃亮正式宣告離婚。最近陸媒報導有女星遇到醜聞急於掩蓋，求助有力人士，對方要求1200萬人民幣「通融費」，相當於台幣5200萬，結果她錢付了卻被騙，網友狂猜此女星恐是李小璐，但她暫無回應。

李小璐2012年和帥氣的賈乃亮結婚，同年生下一女甜馨，本是外界稱羨家庭，後來卻發生女方和PG One過從甚密八卦，第一時間當事人不認，2019年底網上瘋傳李小璐與PG One親吻互動影片，才讓賈乃亮與李小璐不得不承認離婚，近年李小璐低調扶養女兒甜馨，網上卻傳出她當年不僅被爆料出軌，還被信賴的人騙了鉅款。

網傳有女星為了復出被騙1200萬人民幣。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

據《騰訊新聞》報導，有位已經淡出演藝圈的女星，看似精明其實是傻白甜，當初她因醜聞聲勢下滑，為了復出病急亂投醫，找上一位「高哥」，對方獅子大開口要求1200萬通融費，該女星付了錢後才發現錢都被高哥吞了，沒有真的拿給需要打通關係的相關人士。

網友猜被爆料女星是李小璐。（圖／翻攝自Rabbit每日爆料微博）

得知被騙後，該女星已報警立案，而這位高哥目前在取保候審階段，很快會送往檢察機關繼續接受調查，最後爆料暗示該女星不只賠了錢財，家庭、名聲也全毀，許多網友對此線索，猜測疑是李小璐，而李小璐過去發文指2018年她成為眾矢之的，有人打來恐嚇她，她沒理會隔天便流出了偷拍影片，「這些偷拍者用犧牲我而提示『後人』及從另一端獲取非法利益的目的達到了...」，網友回應：「薛之謙都能複出，她有啥不能」、「出軌的男的都可以在娛樂圈，女的為啥不行」、「如果是真的心疼姐姐」、「娛樂圈的錢真好賺，退圈了居然還能拿出1200萬」。

(中時新聞網)