立法院啟動修憲，民進黨憲改小組將在下周三首次開會。國民黨立委林為洲直言，民進黨部分派系試圖提出更改國號、國土範圍、國旗等，但是在民進黨內部也有矛盾，提案已經被勸退，「民進黨的政治人物也知道一中憲法扮演維繫兩岸和平的重要性。」

中華青雁和平教育基金會今天舉辦「護憲保台論壇」，探討中華民國憲法是否為兩岸和平基礎？林為洲表示，中華民國憲法確保了兩岸和平，這不是只有支持國民黨的民眾確認，支持民進黨的民眾以及民進黨的政治人物大概也知道，一中憲法扮演維繫兩岸和平的重要性，否則就不會有蔡英文總統所提出的「中華民國台灣」。

林為洲指出，民進黨正國會的立委試圖提出更改國號、國土範圍、國旗等，甚至是直接走正名制憲派，但是在民進黨內部也有矛盾，提案已經被勸退。雖然時代力量與台灣基進也有提類似提案，但是民進黨本身不提，也不可能會通過。

政大東亞所名譽教授邱坤玄表示，今天兩岸關係還能維持一定程度和平，就是拜這一部憲法之賜。按照憲法，我們是一個中國，即使經過了七次修憲，不要忘記它的前文還是「為了因應國家尚未統一之前」修訂，不論是憲法本身還是增修條文依然堅持我們是一個中國。

邱坤玄說，今天蔡英文講中華民國台灣，至少還把中華民國四個字保留，如果說要修憲有什麼部分不能修，那就是將「固有領土」不能改成「現有領土」，否則就是更改了國家最基本現狀，這一個字是不能改的。

(中時 )