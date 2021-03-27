張信哲第35張國語專輯《就懂了》大受歡迎，26日趁勝追擊推出第二波主打歌〈在不在〉MV，此曲對張信哲來說別具意義，因為是由「未來式」巡演的外國吉他手Yugomir Lonich和Marc Slutsky所創作，他表示，這是專輯中自己很喜愛的一首歌，「當時一收到這首歌就很開心，因為是『未來式』演唱會的樂手為我寫的，對我來說是很有新意的一首歌！」

〈在不在〉旋律中版輕快，為專輯添加了不同的風貌，歌詞述說細數人生的每個當下，總有些不經意，值得我們刻骨銘⼼，那些發生與錯過的，皆存在最美的意義，「此時此刻，曾經陪伴過我們的⼈事物，還在不在？」這首歌描述的意境，正好也唱中疫情一年以來人類的處境，用雲淡風輕的方式，勉勵大家「在或不在」都要珍惜所有。

張信哲結合北歐、英國、韓國、星馬音樂星勢力，打造新專輯《就懂了》，其中，〈在不在〉是由兩位「未來式」的外國樂手所譜曲，他說：「跟他們合作1年多，我們有很多的默契，他們還為『未來式』團隊取了一個可愛的名字-『Chang gang』，是「張幫派」的意思！」又讚：「他們都是西洋大咖樂手，很願意加入我的tour做巡迴演出，開始熟悉我的音樂類型，幫我寫歌，我很喜歡！」

他表示〈在不在〉有老派Old School輕搖滾的風格，「很適合我，對我來說也是很有新意的一首歌，收到特別開心！」他即開始著手進行加入中文歌詞，並稱：「很適合我的心境！」提到不管在愛情上面曾經歷過什麼，最重要的是好好去思考，適合你的人是誰，即使對方離開你了，但離去一定有他的原因，「不管在不在身邊，都是生命當中學習的課程，這首歌很能反映現在的心情。」

MV導演胡瑞財用很多場景去述說生命中令人難忘、值得回憶的時刻，在充滿藝術氣息的南港瓶蓋工廠搭起場景，有馬戲團帳篷、小丑、燈泡串和旋轉木馬水晶球等。張信哲在MV裡宛如空間的主人，和不同的人們萍水相逢，留下永恆的印記，好玩的是，他受畢業生之邀幫大家拍團體照，被雪片飛來的網友留言笑說：「竟然叫巨星幫忙拍照而不是合照」、「傻學生」、「暴殄天物」等。而對張信哲來說：「我印象最深刻的有好幾幕，年輕的學生們慶祝畢業，雖然很歡樂卻是要分開。最後一幕的老先生老太太，彼此扶持走到人生的最後階段！」而最有趣的是，「現場所有演員都跟我說很喜歡我的歌，結果反而不像是拍MV了，比較像是一個老朋友們的聚會。」

張信哲《就懂了》發片兩週即攻下9個冠軍，分別是POP Radio「POP排行榜」、飛碟電台「幽浮勁碟華語排行榜」、「中廣「iRadio 華語金曲榜」、Hit Fm「Hito中文排行榜」、「五大唱片銷售榜」、「佳佳唱片銷售榜」、「亞洲新歌榜」港澳台榜、「全球華人歌曲排行榜 ( 華歌榜 ) 」和「CityFM 城市之音電台流行音樂榜」。本週再添「中歌榜」冠軍、「音樂之聲Top排行榜」冠軍、安徽音樂電台「音樂昆昆說Top20港台榜」冠軍、全球音樂風向標「岷江排行榜」冠軍等4榜冠軍，將冠軍席次推進到13冠王。

其中，「亞洲新歌榜」港澳台榜再度蟬聯冠軍，而且日榜前三名都是張信哲，分別是冠軍-張信哲《就懂了》、亞軍-張信哲《Lorelei》和季軍-張信哲《在不在》，形成完封制霸，讓他非常開心，也欣慰認真做音樂的努力被大眾看見，「對於這次的好成績，真的要謝謝這次參與專輯的所有人員，不管台前幕後這次跑遍很多地方、與很多意想不到的人合作，當然也要謝歌迷能接受我做一些新的嘗試，如果冠軍繼續來的話，最好的慶祝方式，就是好好地繼續做音樂吧！」

張信哲與舞者合照。（潮水音樂提供）

張信哲與魔術師合照。（潮水音樂提供）

張信哲推出新歌〈在不在〉MV。（潮水音樂提供）

張信哲推出新歌〈在不在〉MV。（潮水音樂提供）

張信哲推出新歌〈在不在〉MV。（潮水音樂提供）

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