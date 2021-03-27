頭份、竹南2地民眾近2日都趕到五金行搶購大型儲水桶。（謝明俊攝）

頭份市某知名雜貨百貨聯鎖店內大儲水桶都賣完，只剩小型水桶及水盆。（謝明俊攝）

頭份市信東路自由聯盟超市信東店超前部署，從24日開始就提前訂大儲水桶，至今已連續2天補貨，店家保證有貨可賣。（謝明俊攝）

政府宣布限水令，造成民眾恐慌，家中雖有水塔，但仍搶購大儲水桶備用。（謝明俊攝）

經濟部宣布苗栗頭份及竹南自4月6日開始實施限水，這2天2地居民紛紛搶購大型儲水桶，市區內各五金行、五金商行內大型儲水桶被掃一空，連上游大盤商都出現缺貨無法及時補足貨源，部分商家得等到下周1上班日才有機會補到新貨，但無法保證數量充足。

位在頭份下公園旁的小北百貨，從25日開始就有大批民眾趕往搶購附有蓋子的圓型大橘色儲水桶，據店員表示，25日晚間，店內庫存的大圓桶及方型儲水槽一搶而空，店方緊急向上游批發商叫貨，26日晚間貨送到，至27日上午，50個大圓桶又被搶完，店方再度打電話補貨，貨商表示忙得不可開交，要到隔天晚間才能送達新貨。

頭份中華路因臨近老市區商業區，前後有多家五金大賣場，臨近頭份交流道的一家大賣場，櫃檯旁堆放著3、40只圓型及方型儲水桶，一問店員才得知，這些非賣品，都是先前顧客請店方代訂，等候顧客前來領取。

中華路上另一家大型五金賣場，店內只剩小水桶，所有大型儲水桶都被搶空，店家聯絡批發商得到的答案竟是，訂單都排到爆滿，有許多大儲水桶已被台中當地五金商行搶去，上游商要等候並分配貨源，至少要到下周一上班日才能恢復送貨，而且還不保證數量夠不夠店家所需。店家明白表示，顧客可以預訂，但希望一接到店家通知就來領取，否則只要一稍拖遲就會被其它客人搶走。

頭份市信東路上自由聯盟超市頭份店女店東，就非常懂得掌握做生意的時機，24日下午她看到經濟部長王美花宣布頭份、竹南限水消息後，她立即打電話向貨商叫貨，隔天全部大水桶一天就賣光，她連續2天都打電話補貨，女店東向鄉親喊話，店內貨源絕對沒問題，買不到大水桶的鄉親可以到頭份店，保證有貨。

(中時 )