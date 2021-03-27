總獎金180萬美元的LPGA起亞菁英賽今天進行次輪賽事，台灣高球女將徐薇淩今天再度以紅字繳卡，揮出69（-3）桿，兩輪總桿數140（-4）桿，從原本的並列17竄升至暫居第5。

受到新冠肺炎疫情影響，徐薇淩去年在LPGA只在年初打了3場賽事，今年她反美展開球季，前2戰表現並不理想，1場遭到淘汰，另一場則是並列第66名作收。

不過本週來到起亞菁英賽，徐薇淩狀態持續升溫，首輪她揮出71（-1）桿、暫並列第17名，今天從後9洞出發的她，前9洞雖吞下2次柏忌、沒有小鳥進帳，但轉場後表現回穩，第3號洞起連3凍有收穫，總計獵下1鷹、抓3鳥、吞2柏忌，也讓她排名大躍進。

其他台將部分，程思嘉連兩輪都小爆桿演出，以兩輪總桿數147（+3）桿、並列第59名驚險闖過晉級線，前世界球后曾雅妮狀況持續低迷，兩輪成績分別為83（+10）、84（+12）桿，慘遭淘汰。

(中時 )