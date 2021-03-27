中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨預告推動2階段邊境鬆綁措施，其中第1階段是針對接種過疫苗者（含打大陸疫苗者），搭配檢測可縮短檢疫天數。對於認可大陸疫苗一事，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，我們承認的是民眾接種疫苗的事實，檢測模式不會只針對大陸，而是一體適用。

陳時中昨接受平面媒體專訪，預告未來的邊境鬆綁分2階段進行，第1階段只要民眾打過疫苗（含大陸疫苗），就可比照「中低風險國家」減少入境後的檢疫天數至7天，7天後採檢陰性就可放行。第2階段則是在國內疫苗覆蓋率達6成後，免除入境者的居家檢疫。

羅一鈞表示，指揮官的說法是，入境有疫苗証明者，就能比照商務人士，入境後第7天自費採檢，除了PCR，還要做抗體檢測，藉此縮短檢疫天數，不過目前這樣的方案還不成熟，現階段不管有沒有疫苗，入境還是有14天居家檢疫。

然而，抗體檢測有科學、技術面的疑慮存在，羅一鈞表示，這些疑慮包括什麼樣的抗體可以確效保護效果、打完多久再來檢驗、抗體檢驗的標的是否符合疫苗的設計等，例如現在很多疫苗的設計都是針對S蛋白，若抗體檢測針對的是N蛋白，就算陽性也不代表疫苗有保護效果，若是陰性也有可能是疫苗本身沒有設計對其他蛋白有保護效果。

羅一鈞表示，抗體檢測還需要由專家去釋疑，有請專家小組、研發組來搜集國內外資料，包括國際上的使用經驗，好處壞處和可信度、佐證資料等。3月初美國CDC也在網站上也提到抗體檢驗有準確度的疑慮存在，有沒有比較好的檢測工具，是當前最需要去克服的難題。

對於認可的打疫苗，也包括保護力只有5成多的大陸科興疫苗，是否是考量在大陸的200萬台台商、是否代表指揮官幫大陸疫苗背書？羅一鈞表示，大陸疫苗不只是有科興，也有國藥、康希諾等，他們有透過新聞稿公布第3期臨床試驗報告，不過第3期臨床試驗結果還沒刊登國際期刊，也還沒取得世界衛生組織（WHO）、歐盟、美國FDA的許可，採購上具有法規限制，我們不能只看新聞稿去認定保護效果。

羅一鈞表示，打大陸疫苗的人不見得只是台商，也有一些例如印尼等國家，也有提供大陸疫苗，對於這些人，我們也要給他們一條回家的路。我們承認的是民眾接種疫苗的事實，打疫苗時針一定會打上，一定會留下打疫苗的紀錄，有可能是大陸疫苗，也有可能是俄羅斯疫苗或其他國家的疫苗。抗體檢測模式不會只針對大陸，而是一體適用。

(中時 )