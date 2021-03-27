台中市廣福關懷協會發放鳳梨、高麗菜、菜頭及白米等農產品給弱勢民眾，照顧農民及弱勢家庭，讓善念得以綿延、擴散。（盧金足攝）

台中市廣福關懷協會送鳳梨、高麗菜，助弱勢挺農民。（盧金足攝）

從年初的高麗菜盛產，到大陸封殺台灣鳳梨進口，衝擊農民生計的事件，台中市廣福關懷協會興起舉辦挺農民、助弱勢的想法，27日在西屯區廣興宮前方廣場舉辦「挺農民濟弱扶康公益活動」，由廣福關懷協會吳賢龍理事長邀請西屯區陳寶雲區長、台中市果菜公司莊乃慧董事長、台中地區農會林德治理事長及廖述宗總幹事、各級民意代表及各里里長等人，發放鳳梨、高麗菜、菜頭及白米等農產品給弱勢民眾，照顧農民及弱勢家庭，也讓善念得以綿延、擴散。

廣福關懷協會成立的宗旨為結合台中市各地有志人士推動社區服務，整合社會資源，關懷弱勢族群，進而提升生活文化，促進社會祥和；核心目標為「行善、關懷、環保、心靈、教育」，期許會員們能夠「群策群力、廣種福田」。

吳賢龍說，他來自果菜公司知道農民的疾苦，二十幾年來都在從事公益活動，了解社會底層民眾的心聲，登高一呼，許多公司行號及工會團體捐出善款，農會捐贈白米，購買農產品，邀集各里里長協助分送給里內的弱勢民眾，在新年開始之際，讓民眾能過個好年。

西屯區長陳寶雲感謝吳賢龍理事長及各位會員志工們熱心公益，默默行善，關懷社區的弱勢、長輩、婦女及學童們，協會在去年成立時，即秉持「廣種福田、厚德載物」的精神，將會員及民眾的善款辦理公益慈善活動，發放農產品的活動，既有利於農民，對弱勢者獲益良多。

陳寶雲藉此宣導農林漁牧業普查預定5月1日至6月30日展開為期二個月的訪查，並宣導「三不二會」，即普查員「不會詢問與普查無關的資料、不會要您提供帳戶或存摺、不會洩露個人資料」，及「會配戴普查員證、會寄（遞）送受訪戶函」，請市民朋友們安心受訪。

活動除了有十一個單位贊助經費外，更有在地的志工夥伴們用心付出，大家有錢出錢、有力出力，使得活動更加圓滿成功，讓慈善之光，熠熠生輝，照亮西屯。

(中時 )