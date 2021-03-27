苗栗縣西湖鄉公所以柚花為主題，結合運動健身、親近自然和在地客家美食，27日舉辦柚子山健行活動。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

每年3月至4月間，苗栗縣西湖鄉內柚花開，滿山遍野散發清香，西湖鄉公所推廣農村旅遊，27日舉辦健行活動，農業課指出，雖然苗栗地區水情嚴峻，但農民積極照顧果樹，今年花況不比往年遜色，目前柚花花況已盛開約8成，缺水是否影響後續文旦柚生長，公所會持續觀察。

苗栗縣西湖鄉柚子園盛開純白色花朵，清香四溢，西湖鄉公所以柚花為主題，結合運動健身、親近自然和在地客家美食，27日舉辦柚子山健行活動，近百名鄉親熱情參加，除了領取健行卡集章能換禮物，也大力推廣在地農特產品。林務局響應活動，現場提供600株含桂花、茶花、重瓣梔子花樹苗免費發送。

苗栗縣政府指出，文旦柚是西湖鄉的主要經濟農作物，栽培面積達160公頃，果品品質優良，與台南麻豆、雲林斗六及花蓮瑞穗，並列為台灣文旦重要產地。西湖鄉公所農業課表示，雖然苗栗水情不佳，但農民加強管理果樹，尋找水源澆灌，以致缺水對柚花花況影響不大，目前約盛開8成依舊美麗。

農業課指出，柚農反映以往多靠雨水灌溉，或使用地下水、山泉水澆灌，但現在水情嚴峻，少有降雨，已經有農民選擇雇用工人開水車上山澆灌，據了解目前雇工行情約落在1200元至1400元，加上自來水費用或是購買儲水設備的錢，增加果園的生產成本及工序管理，農民大嘆都是額外支出。

苗栗水情將轉紅燈，西湖鄉屬於減壓供水地區，依規定須節水15％，農業課表示，目前柚子花雖不見明顯影響，但後續水情若不見好轉，是否影響文旦柚生長，衝擊西湖鄉農業，有待持續觀察，但至少現在農民都已積極尋找水源應急，盼順利度過旱災。

(中時 )