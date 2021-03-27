「蘭陵王」馮紹峰與小9歲的戲劇女王趙麗穎在2018年閃婚，兩人在隔年生下一子，幸福組成一家三口，小倆口對家庭生活低調，但夫妻倆卻在年初遭爆已離婚，氣得兩人第一時間發聲明撇謠言，而馮紹峰今（27日）則被陸網流出近照，42歲馮紹峰整個人瘦一圈，不僅手臂細如竹竿，整個人還瘦成皮包骨。

馮紹峰對個人和家庭生活低調，不過馮紹峰今（27日）則被陸網曝光在劇組的拍戲近照，只見42歲馮紹峰頂著一頭凌亂中長髮，他的臉和身形明顯瘦一圈，而身穿寬鬆花襯衫的馮紹峰更顯身形纖細，暴瘦的他手臂細如竹竿、整個人看起來沒有什麼氣色。

馮紹峰整個人瘦一圈，手臂細到皮包骨。（圖／取材自新浪娛樂微博）

馮紹峰為戲改變穿著和身材，雖然他看起來有些邋遢，但馮紹峰暴瘦照曝光，也讓網友紛紛驚呼：「瘦得好明顯，骨節都分明，還是要注意身體健康啊」、「瘦到皮包骨讓人心疼」、「為了角色需要吧，演員的敬業要求」、「感覺這些明星鏡頭下都很好看，現實中應該瘦得沒法看」。

其實馮紹峰在2020年中才被拍到，馮紹峰驚頂圓臉、水桶肚現身，臉上的法令紋也超吸睛，馮紹峰當爸後的身形宛如吹氣球，圓潤到快讓人認不出，馮紹峰身材大走鐘還被酸與昔日男神形象差很大，如今馮紹峰卻疑似為了新戲的角色瘦成皮包骨，讓外界震驚之餘，不免擔心男神身體是否承受得住。

(中時新聞網)