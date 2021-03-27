VBPD is investigating a shooting involving several victims with possibly life-threatening injuries. Large police presence at the oceanfront between 17th and 22nd St. Please avoid the area at this time. More to follow as it becomes available. @CityofVaBeach — Virginia Beach PD (@VBPD) March 27, 2021

綜合美國有線電視新聞網(CNN)等外電27日報導，美國維吉尼亞州的維吉尼亞海灘市26日發生2起槍擊事件，至少2人死亡(包括兇嫌)、8人受傷，警方正全力調查中。

KIOR 7的報導，助理警察局長紐迪蓋特(Paul Neudigate)表示，維吉尼亞海灘市在26日夜晚共發生2起槍擊事件；其中1起歹徒當場遭警方擊斃，另1人在警匪交火過程中挨槍喪命。槍擊至少造成8人受傷，數人傷勢嚴重，可能危及生命。

The @VBPD are taking multiple people into custody for questioning it appears. Lots of very emotional people around @WAVY_News pic.twitter.com/BYsgwJfoDT — Brett Hall (@BrettHNews) March 27, 2021

他進一步補充，第一起槍擊案發生在當地時間26日夜晚23時24分(台灣時間27日11時24分)，地點為第20街與大西洋大道一帶。當時有8名受害者遭歹徒擊傷。第二起則發生在第20街與太平洋區一帶，歹徒遭警方開槍擊斃。過程中另有1人中槍，仍不確定其是否是歹徒，另有1名警員遭汽車撞倒，已送往醫院診療，目前沒有生命危險。

Separate incident (still unclear of this person’s role in the events): 1 additional shooting victim killed. Not involved in the “police intervention shooting.”



1 police officer was hit by a car. That officer was taken to the hospital but is expected to recover. #13NewsNow — Ali Weatherton 13News Now (@13AliWeatherton) March 27, 2021

紐迪蓋特表示，「這是一個混亂的夜晚，該市多處傳出犯罪事件」。警方在推特上呼籲，警方在第17街與22街之間積極巡邏、搜尋可疑人士。周遭地區很可能再次發生警匪駁火，民眾應避免前往該處。

(中時新聞網)