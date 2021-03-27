苗縣消防局第2大隊負責竹南地區消防救護工作，已做好限水應變工作。（謝明俊攝）

竹南鎮公所將採購大型儲水桶放在各樓層廁所備用。（謝明俊攝）

竹南消防分隊已備好備用水源取水點，隨時可取水救災。（謝明俊攝）

苗栗縣頭份竹南2地即將展開限水措施，2地的警察分局及消防分隊都因任務需求，不能因限水而停止勤務運作，所以縣警局已提早指示2分局做好限水做應變計畫，包括加強節水等，至於消防分隊則已盤點清查各備用水源取水點，以備隨時有水可用。

竹南鎮公所面對這次限水措施，將會採購一批大型儲水桶，分別放置在公所內各樓層男女廁所內，提供職員或是洽公民眾如廁後沖洗。鎮公所強調，公所雖然有大型水塔，但為防萬一，公所將會準備大儲水桶來儲備部分用水，公所辦公室內最大宗的用水項目，應就是廁所，所以預備儲水將以廁所清潔為主。

竹南鎮公所前方將設置臨時供水站，提供附近鎮民前來取水，鎮公所強調一定會要求自來水處保持隨時有水供應，只要民眾發現臨時供水店水塔空了，可立即向鎮公所反映，通知水處補水。

警方因工作型態特殊，所以分局或是派出所24小時都有人上班，並且駐地都有寢室及浴室，提供員警休息沐浴，所以警方對限水問題特別注意，苗栗縣警局在限水消息發布後就已通報頭份、竹南等2個警分局，提早準備限水應變計畫。

據竹南分局表示，分局頂樓建有3座大型水塔，可供應全分局及竹南所全體官警2至3天的用量，因此，一旦實施供5休2措施時，分局自有儲水量應可應付。不過，為了鼓勵節水，分局會下令停止花草灌溉等不必要的用水，並呼籲全體官警減少沐浴用水，並且，分局將會把各水龍頭更換成噴霧式水龍頭，並將水量調小，藉以來達到節水目的。

至於要靠水來執勤的消防分隊，限水更是會直接影響執勤。苗栗縣消防局第2大隊長曹春風就指出，大隊從一得悉發布限水措施，就已做好準備，因為消防分隊平日在轄區內，都會針對各消防栓取水點進行例行巡邏清查維護，並且在周邊預先找好備用水源，以防消防栓無水可用，或是附近沒有消防栓時，有備用水源可資取水，例如，池塘、灌溉溝渠等，整個竹南鎮轄內，竹南消防分隊已備好備用水源取水點共23處，一旦有需要時都可立即補充水源，不會耽誤救災。

(中時 )