40多歲謝姓女子日前在網路上，結識自稱法國某金融機構的CEO，雙方相談甚歡，對方更表達出愛慕之意，日前向謝表示，他寄了價值百萬的禮物到台灣，想給她驚喜，但被卡在海關，要匯約台幣17萬元才能順利寄送，謝女不疑有他，興沖沖前往士林某銀行準備匯款，所幸最後被警方及時制止。

士林分局蘭雅所警員謝旻君、陳宥綸日前接獲銀行通報，1名女子疑似遭到詐騙，警方前往現場時，發現謝姓婦人準備匯款至國外不明帳戶，謝看到警察十分驚訝，但也說出原由。

謝女表示日前在網上，結識自稱菲力浦的男子，對方表示在金融公司當CEO，雙方此後不時在網上聊天，男子說跟謝女很談得來，覺得找到心靈上契合的伴侶等等。

日前對方突向謝表示，原本打算給她驚喜，寄了1個禮物到台灣，不料因禮物價值不菲，因此被扣在海關，現在需要約6000美元繳稅及保證金，貨品才能順利寄出，因他臨時有事無法分身處理，希望謝女可以幫忙，否則東西就要被沒收。

謝女聽後連忙趕至銀行，但因言行慌張，對匯款動機又不清不楚，機警行員見狀才會通報警方。

警方隨後向謝女勸說，這是常見的詐騙手法，而拿起她的手機檢視後，赫然發現類似的交友詐騙還有3、4個，半信半疑的謝女，在警方出示各種類似詐騙的新聞後，這才相信自己差點半騙，對行員及警方的熱心協助感謝不已。

士林警方呼籲，詐騙集團常利用網路通訊軟體，透過噓寒問暖博取民眾信任，時機成熟便以各種需要金錢的理由，再要求匯款至指定帳戶，得手便消失無蹤。民眾如遇到上述狀況，務必冷靜思考，並利用165反詐騙專線諮詢確認，避免受騙。

(中時 )