另類「撿屍」超嚇人。美國網友在影音平台分享一段影片，片中一名短髮年輕女子喝得不醒人事，倒在地鐵車廂中，結果竟被一隻老鼠「撿屍」，甚至想要鑽進她的嘴裡找食物，19秒的短片令不少網友看了尖叫聲連連，直呼「真的太噁心」。

美國一名網友萊福（Don Lyfe）上週六（20日）在YouTube分享一段19秒的影片，只見一名戴著毛帽、衣衫不整的短髮女子，整個人喝得爛醉不省人事，趴臥在地鐵車廂走道上，沒想到此時一隻老鼠像是聞到好吃的食物般，在女子嘴邊不斷找東西吃，下一秒竟鑽入女子的嘴裡，吃得津津有味，更不時利用牠的小手扳開女子下嘴唇，找尋可吃的「剩菜」，讓不少人看了狂起雞皮疙瘩、頻頻作嘔。

影片並未清楚說明拍攝時間及地點，但已遭網友不斷瘋傳、討論，也有逾萬人觀看影片。影片最後因車廂門關上而結束，女子最後的狀況則不得而知。

不少網友紛紛留言表示，「真的太噁心」、「天啊！我希望她沒事」、「不管你是男生還是女生，拜託都不要讓自己喝得這麼醉」、「真的是料理鼠王」、「牠正在嘴裡吃buffet」、「為何拍攝者不救？」、「那女的未來看到這段影片，應該很想死」、「酒喝成這種，真的很不OK」、「那隻老鼠以為自己是牙醫嗎？」

女醉倒地鐵慘遭老鼠喇舌撿屍 19秒片萬人作嘔

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(中時新聞網)