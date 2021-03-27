公公與媳婦不倫，聽起來不可思議，但也不少見，一名男子與20歲妻子結婚後，因為身上背有官司，沒多久便入監服刑，出獄後便開始認真工作，想要努力補償妻子，某天聽到爸爸與妻子大吵，意外聽到內容相當傻眼，原來兩人長期偷來暗去，現在爸爸在外面還有小四。

資深記者呂文婉在節目中分享一段案例，一名男子才剛娶嫩妻，沒多久因為加入詐騙集團，被判詐欺罪必須入獄服刑7年，好不容易終於出獄，男子為了感謝妻子這段期間不離不棄，照顧爸媽，更加認真工作賺錢報答妻子。

某天男子回家，聽到妻子與爸爸起口角，乍聽以為是妻子抓到爸爸外遇，替媽媽抱不平，結果卻聽到令他震驚不已的一句話，只見妻子崩潰，大吼「你怎麼可以做出這種事情？我為你付出那麼多，居然在外面給我找小三」！

男子聽到這句發現案情不單純，接著又聽到妻子抱怨「我跟了你7年，居然在外面找女人」？男子這時才得知，自己入獄7年來，妻子一直跟爸爸亂搞。事情曝光後，男子與媽媽打算將兩人趕出家門，沒想到爸爸將家中財物、財產全交給嫩妻，且父母根本沒有登記結婚，媽媽無法行使配偶權，最後竟是婆婆、老公被妻子趕出家門。

(中時新聞網)