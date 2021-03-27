高雄市一名火爆的林姓女子2019年前往苓雅分局福德二路派出所報案時，不滿要等候便對警大罵，「你是在靠腰什麼」、「警察當流氓在欺負民眾」等語，因涉犯侮辱公務員被起訴後，又於開庭期間，向承辦檢察官大罵，再次遭送辦。兩起案件均被判拘役30天，得易科罰金。

據判決書指出，林女2019年日晚間9 時11分許，前往高雄市政府警察局苓雅分局福德二路派出所內報案，因派出所內還有民眾待製作筆錄，林女竟心生不滿大聲喧嘩，被職勤員警制止後，林女卻情緒失控對警大罵，「你是在靠腰什麼」、「你流氓是嗎」、「警察當流氓在欺負民眾」等語，遭妨害公務之侮辱公務員罪嫌起訴。

對此，林女坦承有辱罵該話語，但否認有侮辱公務員，並聲稱，當時她前往派出所是為了提告，公務員應該要服務民眾，是警察欺負她，她才說這些話，並無侮辱警察之意；更指控警察刁難她，把過錯推給民眾。

高雄地院審理時，法官認為，「你流氓是嗎」、「警察當流氓在欺負民眾」等語，都是在抽象謾罵警察是「流氓」；另「你是在靠腰什麼」一語，「靠腰」原指嬰幼兒因肚子飢餓而吵鬧不休，父母覺得心煩，便責罵「靠腰」，沿用至今，亦轉化為形容對他人之言論表達不屑或極度不認同之意思。三句話均已貶損警員名譽、人格及社會評價，誹謗行為甚明。

另外，此案審理期間，林女不滿被檢方起訴，竟當庭指著承辦檢察官嗆聲，「檢察官吃案的一堆」、「為什麼不制止這位歪七扭八的檢察官」、「你腦筋不好還可以當檢察官」、「檢察官拿雞毛當令箭，雞仔腸、鳥仔肚」等。再罪加一等，又吃上一條妨害公務罪。

林女所涉及的兩起案件，辱罵警察的部分，一審遭判拘役30天，得易科罰金，上訴二審遭駁回；辱罵檢察官的部分，一審遭判拘役30天，得易科罰金，上訴二審同樣遭駁回定讞。

(中時新聞網)