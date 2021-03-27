「彰化縣110年植樹活動-森存之道」27日在社頭高鐵特定區公園預定地登場，由彰化縣長王惠美、社頭鄉長劉錦昌、田中鎮長洪麗娜，和南投林管處長李政賢等人，率參與民眾合力種下桃實百日青、茶梅及厚葉石斑木等8種台灣原生樹種共2464棵樹苗，透過種樹齊心守護地球。
植樹活動在熱鬧的歌舞表演中展開，現場種下觀花植物茶梅、桃金孃、厚葉石斑木、觀葉植物小葉赤楠、觀果植物桃實百日青等，還有獨角仙喜歡的光蠟樹、天蠶蛾幼蟲食草的楓香木，及具有水土保持功能的九芎樹等；另外還準備桃金孃、象牙木、楓港柿及金毛杜鵑等4種、共2000株台灣原生觀花樹種，讓參加民眾憑2張發票兌領後帶回綠美化家園。
王惠美表示，全球極端氣候的造成旱災、水災，縣府去年共發出19萬多棵樹苗，盼讓彰化縣綠意無所不在，隨時都有清新的空氣圍繞大家。彰化高鐵特區過去很荒蕪，縣府委託田中鎮、社頭鄉維護管理，同時也積極招商，去年彰化高鐵特定區土地共標售28餘億元，希望區域活化能進一步帶動地方發展商機。
李政賢說，從高山的原始森林、淺山的生態造林，到都市綠地、海岸防風林，「適地適木」有助於營造良好的生物棲地，維持生態系的生物多樣性；這次運用林管處長期培育的原生種苗木，希望利用植物不同特性組合，達到美化及生態功能，發揮林木多元價值。
活動中並表揚去年度彰化縣綠化有功人士與團體，包括和美鎮王聰恭先生、張勝輝先生、田中鎮賴世練先生、溪州鄉阮金美女士、大村鄉詹益堯先生、花壇鄉謝佩蓉女士、埔鹽鄉張志鵬先生、秀水鄉林雲生先生、芬園鄉中崙社區發展協會及溪湖鎮大突里環保志工隊；南投林管處也表揚社區林業計畫績優社區，財團法人維豐文化藝術基金會榮獲優等獎，仁愛鄉松林社區發展協會則榮獲甲等。
(中時 )
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