彰化縣長王惠美與農業處長邱奕志悉心為剛種下的樹苗澆水，她強調異常極端氣候造成旱災、水災等天災，盼大家多種樹，讓綠意無所無在，處處都有清新的空氣。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美、林務局南投林區管理處長李政賢、社頭鄉長劉錦昌與田中鎮長洪麗娜，與現場參與民眾一起種下桃實百日青樹苗。（謝瓊雲攝）

活動中表揚去年度彰化縣綠化有功人士與團體，南投林管處也表揚社區林業計畫績優社區。（謝瓊雲攝）

活動中表揚去年度彰化縣綠化有功人士與團體，南投林管處也表揚社區林業計畫績優社區。（謝瓊雲攝）

「彰化縣110年植樹活動-森存之道」27日在社頭高鐵特定區公園預定地登場，由彰化縣長王惠美、社頭鄉長劉錦昌、田中鎮長洪麗娜，和南投林管處長李政賢等人，率參與民眾合力種下桃實百日青、茶梅及厚葉石斑木等8種台灣原生樹種共2464棵樹苗，透過種樹齊心守護地球。

植樹活動在熱鬧的歌舞表演中展開，現場種下觀花植物茶梅、桃金孃、厚葉石斑木、觀葉植物小葉赤楠、觀果植物桃實百日青等，還有獨角仙喜歡的光蠟樹、天蠶蛾幼蟲食草的楓香木，及具有水土保持功能的九芎樹等；另外還準備桃金孃、象牙木、楓港柿及金毛杜鵑等4種、共2000株台灣原生觀花樹種，讓參加民眾憑2張發票兌領後帶回綠美化家園。

王惠美表示，全球極端氣候的造成旱災、水災，縣府去年共發出19萬多棵樹苗，盼讓彰化縣綠意無所不在，隨時都有清新的空氣圍繞大家。彰化高鐵特區過去很荒蕪，縣府委託田中鎮、社頭鄉維護管理，同時也積極招商，去年彰化高鐵特定區土地共標售28餘億元，希望區域活化能進一步帶動地方發展商機。

李政賢說，從高山的原始森林、淺山的生態造林，到都市綠地、海岸防風林，「適地適木」有助於營造良好的生物棲地，維持生態系的生物多樣性；這次運用林管處長期培育的原生種苗木，希望利用植物不同特性組合，達到美化及生態功能，發揮林木多元價值。

活動中並表揚去年度彰化縣綠化有功人士與團體，包括和美鎮王聰恭先生、張勝輝先生、田中鎮賴世練先生、溪州鄉阮金美女士、大村鄉詹益堯先生、花壇鄉謝佩蓉女士、埔鹽鄉張志鵬先生、秀水鄉林雲生先生、芬園鄉中崙社區發展協會及溪湖鎮大突里環保志工隊；南投林管處也表揚社區林業計畫績優社區，財團法人維豐文化藝術基金會榮獲優等獎，仁愛鄉松林社區發展協會則榮獲甲等。

(中時 )