苗栗縣警頭份分局與刑事局偵9大隊共同查獲網路簽賭代理商，扣獲電腦一批。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警頭份分局與刑事局偵9大隊共同查獲網路簽賭代理商，發現牆上貼有勵志標語。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

住在苗栗市的許姓青年，涉嫌私自架設網站經營網路運動簽賭站，充當賭博網站下手代理商招攬賭客下注，藉以賺取佣金，刑事局偵9大隊與苗栗縣警頭份分局合組專案查辦，日前前往許某住所搜查，查獲電腦等贓證物，電腦房牆上還貼有「愛拼才會贏」的自勵標語，詢後依法送辦。

頭份警分局日前發現某網路平台出現招攬民眾賭博廣告，其中包含運彩項目，由於事涉網路犯罪，頭份分局即協請刑事局九大隊共組專案。

專案小組經多日追查後，鎖定苗栗市許姓青年涉嫌架設網站，以各球類運動賽事為下注簽賭標的，經報請苗栗地檢署檢察官徐一修指揮，日前持搜索票前往許嫌住處執行搜索，當場查扣桌上型電腦3台、筆記型電腦1台、手機1支等贓證物。

許嫌見到警方，當場坦承從去年10月起，就擔任網路博奕中間代理商來招攬賭客，他所代理的各大娛樂城網站，包括有法老王、888……等線上博奕網站。從109年10月迄今下注金額高達數百萬，他從中分得佣金有數十萬元。

警方在現場牆上，發現許嫌貼著「博拚 愛拚才會贏」等斗大標語來勉勵自己，當場讓警方搖頭不已。全案詢將許嫌依賭博罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

(中時 )