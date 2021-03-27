義聯集團旗下朕豪大酒店試營運三個月後，已獲得萬豪國際同意加盟和掛牌。高雄萬豪酒店董事長張天吉於27日記者會中宣布這項重大喜訊，他表示，該酒店將自3月28日起正式以「高雄萬豪酒店」名義經營，並服務消費者，且高雄萬豪酒店也正式加入其官網訂房，讓全球各地旅客都知道有「高雄萬豪酒店」。

張天吉說，萬豪國際是全世界排名第一的連鎖集團，高雄萬豪酒店加入此國際連鎖飯店後，不僅對以後經營此酒店有很大的幫助，而且成為台灣第二家萬豪酒店。

高雄萬豪酒店擁有現代風格的設計，以海港城市為設計語彙，酒店樓高31層，共有700間寬敞舒適客房，客房空間介於14坪至98坪，有12種不同精美房型，均配合55吋液晶電視等多項特色，並擁有空間大的會議室和宴會廳。

記者會結束後，張天吉即刻率副董事長曾維昌、總經理田哲夫到一樓廣場主持揭牌儀式，朕豪大酒店正式掛名為「高雄萬豪酒店」，開啟高雄飯店業新的里程碑。

(工商 )