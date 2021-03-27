台灣好手盧彥勳今天在邁阿密大師賽，以兩個2比6不敵大會第一種子、目前世界排名第2的俄羅斯名將麥維德夫（Daniil Medvedev），他表示，雖然如外界預期輸球，但自己仍非常開心，因為自己還有機會在如此大賽中和世界最頂尖的選手交手。

盧彥勳日前在首輪以6比3、6比4拍落美國選手奎瑞（Sam Querry），贏得睽違1269天的ATP巡迴賽勝利；今天他再度提拍上陣，面對男單排名世界第2的麥維德夫，盧彥勳的發球局5度遭到突破，自己僅破了對手1個發球局，以直落二吞敗。

雖然沒能在籤表中繼續挺進，但盧彥勳仍十分開心，因為自己能在比賽中與世界頂尖選手交手，他也坦言自己很不習慣麥維德夫的打球方式，因為麥維德夫打出來的球跳動得非常詭異，尤其是反手拍，有點平擊帶側削，加上他的腳步非常快，能夠輕鬆得滿場飛奔救球。

盧彥勳也表示，自己肩膀開刀後，再加上這幾年沒有參加這樣高強度的比賽，在發球、抽球、腳步移動很難跟上對手，後來雖改變戰術，積極主動上網，也拿下不少分數，但整體而言還是無法給他太多的威脅，「但若再幾年前的狀況，應該還有機會一拚，至少比分可以再近一點。」

雖然輸球，盧彥勳仍然覺得很興奮，因為在自已職業生涯的最後，還能跟世界排名前10甚至前4名的球員在大賽的中央球場交手、親自體驗和世界最新的頂尖選手的球路，是十分難得的機會。

世界排名第2的俄羅斯好手麥維德夫（Daniil Medvedev）。（美聯社）

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