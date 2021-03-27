大陸女星劉亦菲是著名的氣質女星，她以空靈氣質、清純形象，還因此擁有「神仙姐姐」的美名，劉亦菲近期一甩過去遭指發福、腫臉的負評，整個人瘦了一圈、氣質爆表，而陸網今（27日）則曝光劉亦菲披古裝的拍戲照，劉亦菲臉蛋和氣質絕美，就連回眸都超吸睛，美出新高度的劉亦菲整個人重現「神仙姐姐」的美名。

照片中，33歲劉亦菲頂著古裝包頭、身穿白色古裝戲服拍戲，劉亦菲皮膚白皙、臉蛋美回精緻巴掌臉，讓她被網狂讚是美回當年的「神仙姐姐」，而其中一張是劉亦菲披著灰色披肩，她在拍戲現場隨意地回頭都絕美、狂噴仙氣。

再披古裝的劉亦菲，連回眸也絕美。（圖／取材自鳳凰網娛樂微博）

劉亦菲的顏值、氣質狀態極好，網友也紛紛留言讚：「太美了吧」、「天啊 劉亦菲好美」、「劉亦菲也太好看了」，但也有粉絲認為，偷拍恐會讓劇情提前劇透，呼籲外界不要偷拍、要以戲劇官方釋出的資訊為主「雖然很美，但是還是希望能不傳播糊圖路透，謝謝」、「防止你們（狗仔）偷拍，才多人撐傘」。

劉亦菲穿古裝模樣絕美，引發網熱議。（圖／取材自鳳凰網娛樂微博）

其實，劉亦菲因盛世美顏引發網議論已非第一次，她日前就以一襲浪漫的紫色紗質蛋糕裙出席活動，綁著包頭的劉亦菲頂著精緻巴掌臉，瘦一圈的她四肢纖細，讓劉亦菲舉手投足狂噴仙氣，甚至在網友曝光的無P照中，她的尖下巴和天鵝頸依舊絕美，俏麗模樣不輸官方精修照。

(中時新聞網)