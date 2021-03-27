春天來臨，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區百花齊放，吸引鳥兒來築巢、繁殖。19年前，園方在園內設置2個巢箱，增加鳥兒繁殖機會，而有鳥中「攀爬高手」之稱的茶腹鳾，剛進入繁殖期，近日阿里山生態教育館附近的巢箱，飛來了一隻茶腹鳾，正忙進忙出布置巢箱，讓遊客賞櫻之餘，也多了一個意外驚喜。
阿里山工作站技正陳志銀表示，阿里山國家森林遊樂區大多為人工林環境，其中紅檜、柳杉為人工造林最成功的樹種之一，但沒有天然樹洞，因此巢箱就成為了替代措施，也對民眾具有環境教育意義；園方2002年在阿里山生態教育館、阿里山工作站附近，分別設置1個巢箱，目前主要是山雀科、茶腹鳾鳥類會進入巢箱使用。
園方表示，鳥類中的「攀爬高手」茶腹鳾，近日飛到阿里山生態教育館的巢箱築巢，茶腹鳾本身沒有能力挖樹洞，所以會尋找現成可用的洞穴及巢箱築巢，繁殖期為3至8月，牠會用大量的樹皮薄片堆疊於底部作為襯墊，並還會糊泥土將洞口縮小。
而茶腹鳾有個特殊習性，牠是不用翅膀，就能在樹幹上下左右、移動自如的鳥類。嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺表示，茶腹鳾是鳥類中的「攀爬高手」，茶腹鳾屬於高山留鳥，棲息於海拔2000公尺以上的地區，除了茶腹鳾，小啄木和五色鳥等鳥類，也會以螺旋方式上下移動。
陳志銀說，由於本月初接獲民眾通報，指有人在小笠原山觀景台為拍攝保育類藍腹鷴，有播放鳥音及餵食，來引誘鳥類出現的行為，此舉已干擾鳥類生態，因此也提醒民眾觀賞野生動物時，務必保持寧靜，更不要播放鳥音。
(中時 )
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