自2017年，小米發布一款澎湃S1的晶片後，時隔4年，小米公司於昨（26日）宣布，將於3月29日的「生生不息」新春發布會上，公布自行研發的全新澎湃晶片。

近日，小米重磅消息一個接一個，先是公布將於29號發布會上，小米11 Pro和11 Ultra將亮相以外，還推出MIX系列新機，其主打相機搭載「液態鏡頭」技術，以薄膜包裹流動液體，取代傳統光學鏡片；而在昨日，小米又宣布，確定將在發布會上公布自研的全新澎湃晶片，但具體型號尚未公布，需以小米對外發布為準。

重磅消息不斷！小米證實將發布全新自研晶片，不再受制於人。（圖／翻攝自小米微博）

綜合陸媒報導，小米在2014年成立的松果電子，於2017年發布首款澎湃晶片「澎湃S1」，在2019年將部分團隊人員拆分並成立新公司「南京大魚半導體」；南京大魚半導體專注於互聯網應用晶片的技術研發，而松果繼續自研原本領域。

但在這之後，小米在晶片卻毫無進展。去年8月小米董事長雷軍曾表示，自2017年發布第一代晶片後，就遭遇到巨大的困難，但計畫還會繼續。

(中時新聞網)