美食交友實境節目《開著餐車交朋友》最終場回到台北開賣，舉辦盛大的「餐車大會師」，金曲樂團「滅火器」更義氣相挺到場開唱，主唱楊大正自曝是黃秋生的粉絲：「本來以為看到黃秋生可以假裝很平靜，但是他走出來的霸氣，真的很High！」宋柏緯姊姊也驚喜現身，美貌讓黃秋生驚豔，「她是我來台灣看到最漂亮的女孩子」，收工後仍對姊姊念念不忘，KID玩笑道：「宋柏緯你對於你有一個姓黃的姐夫怎麼看？」黃秋生趕緊澄清：「我是個有老婆家庭負責任的男人，我只是看人家有氣質稱讚！」

在最終的營業結束後，也迎來最後的告別之旅，3人特別準備禮物互送給彼此，黃秋生首先拿出2個紅包袋，裡頭裝著自己親手繪製的小卡，惟妙惟肖的畫工讓眾人驚呼。黃秋生除了擅長繪畫，對於書法更是別有研究，KID送的文房四寶讓他開心表示：「哇，非常喜歡！謝謝。」反觀KID收到宋柏緯的禮物則故作冷淡回應「OK謝謝」，看完宋柏緯的手寫卡片後感動說：「在工作過程中很少遇到像宋柏緯這麼真誠、單純的小孩，我很喜歡他。」黃秋生讀完卡片後也眼眶泛淚，沒想到卻被發現2張卡片的內容大同小異，黃秋生笑鬧：「沒誠意！」宋柏緯急忙辯解卻無人理會，逗趣互動笑翻眾人。

離別倒數的相處時光，黃秋生感性說：「我們這一次的相遇非常難得，我們的條件幾乎是不可能相遇，人老了就是會傷感。」KID也開心認為三人是彼此的知心好友，期待往後的再次相遇。節目本週日（3／28）晚間10點，於LINE TV、東森綜合台32頻道同步播出。

(中時 )