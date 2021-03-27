金馬四項大獎提名，電影《腿》將在4月1日於CATCHPLAY＋影音平台搶先上架，男、女主角楊祐寧、桂綸鎂攜手向觀眾喊話：「記得我們相約有一腿！」桂綸鎂向觀眾推薦，表示這是一部看似帶著荒誕的劇情，但也討論到在婚姻當中的兩人關係如何一起去經歷困難、如何面對摩擦，到最後又如何跟自己對話的一部電影，非常合適在家裡和自己的另一半或是朋友欣賞，她說：「《腿》帶著幽默和喜劇的風格，希望你們會喜歡」。

兩位演員回想電影中最難忘的一句台詞，為愛瘋狂的桂綸鎂立刻表示：「把腿還給我」，而後解釋這是錢鈺盈首次面對醫療體系，想要表明要回屬於自己先生東西的「第一個質問」，態度甚至有些張牙舞爪，藉以凸顯自己要對抗強大有力醫療體系和醫護人員的決心；在劇中讓桂綸鎂瘋狂的楊祐寧，想起的台詞則是：「我是一個風度翩翩的美男子」充分展現鄭子漢風流倜儻的氣魄，讓觀眾一秒入戲。

(中時 )