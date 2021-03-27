台南市消防局「牛轉乾坤、防災保身」宣導活動，參加趣味比賽就送摸彩券，有腳踏車、電視等大獎。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府消防局27日上午於麻豆區總爺藝文中心舉辦「牛轉乾坤、防災保身」宣導活動，熱鬧的有獎趣味比賽吸引近500民眾攜家帶眷參加，挑戰趣味競賽就有獎金、摸彩券，還有各式宣導小禮拿不完。

由台南市消防局第2大隊與台南市消防之友會第2辦事處合辦的宣導活動，主要有趣味闖關大挑戰，民眾參加各項關卡，除藉由活動學習消防知識，通過關卡亦可獲得小額禮券，摸彩最大獎有電視機、平板電腦等獎項，冠軍有5000元獎金。除了有闖關大挑戰，消防著色比賽有300多位國小及幼兒園小朋友報名參加。

為了讓市民熟悉防火安全知識，活動還有體驗集章活動，讓市民從體驗中認識防火安全知識，強化活動宣導效果，內容包括CPR學習操作、火場濃煙模擬逃生、著火保命三要訣、消防著裝體驗、地震自保體驗，不少民眾體驗後大呼消防工作不容易，要更加小心防災。

消防局長李明峯表示，適值清明節掃墓活動期間，民眾焚燒墓園雜草等頻率較高，稍有不慎易引起火災，為有效防止火災發生，牢記「4不2記得」口訣：「不」亂燒雜草、「不」亂丟菸蒂、「不」飛揚冥紙、「不」燃放爆竹，二記得是「記得滅餘燼、記得收垃圾」，大家隨手、隨時做好火災預防工作。

本次活動同時也表揚績優消防、義消人員，表揚警、義消同仁辛勞，提升消防士氣，由辦事處處長胡正德與義消大隊長郭達陽及貴賓進行表揚。

(中時 )