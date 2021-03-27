嘉義縣故事裡有光共好實踐協會27日在「有光故事繪本屋」舉行會員成立大會。（張毓翎攝）

嘉義縣故事裡有光共好實踐協會，由人稱「貓管家」的兒童文學創作家曾淑璍一手策畫，為嘉義縣第一個故事協會，27日舉行成立大會，並邀請老師以「誕生」為主題，為現場10多位孩子帶來故事活動，並引導他們參與口語互動，個個玩得不亦樂乎；曾淑璍說，「有光故事繪本屋」4月起將固定開館，每周日舉辦說故事活動，此外還將新增玩具外借服務，歡迎大小朋友前來。

曾淑璍2016年返鄉，在嘉義縣朴子市開設「有光故事繪本屋」，她發覺縣內無論是給孩子的讀書空間，或舉辦給孩子的親子、幼兒活動，相對其他縣市較為缺乏，且一般書局所販售給兒童的書籍，不像繪本或故事書，大多比較像認知類的幼教書；繪本有許多精采的內容、插圖等，許多孩子卻沒有機會享受到，非常可惜。

家長余姿儀表示，她自己是幼稚園老師，並也在朴子金臻圖書館擔任說故事老師，還記得第一次帶孩子到「有光故事繪本屋」聽故事時，對老師說故事的方式印象深刻，他們會跟孩子討論並顛覆故事裡的情節，給孩子另類的思考機會，因此一聽到「貓管家」老師要成立協會，家長們都全力支持、當發起人。

「一個人走得快，不過一群人走得更遠、更扎實！」曾淑璍說，過去幾乎是她一個人運作、找資源，如今協會成立後，希望匯集更多家長、老師等人的力量，完成更多事情，也讓更多人知道他們的想法和理念，並了解透過說故事給孩子聽，培養兒童思辨能力的重要。未來各項活動詳情可上臉書「不只是空間，-有光故事繪本屋」查詢。

(中時 )