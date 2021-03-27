繼台中捷運公司攜手中信兄弟，打造台中捷運綠線文心崇德站為中信兄弟「猛瑪‧鋼鐸拉」主題常設站後，台中市交通局也改造鄰近的「捷運文心崇德站（崇德路）」及「台中洲際棒球場」公車候車亭，結合中信兄弟意象，吸引不少民眾拍照打卡。
交通局指出，台中捷運綠線從3月25日起展開一個月試營運，並將於4月25日正式通車，為結合在地特色，特別配合文心崇德捷運站的「猛瑪‧鋼鐸拉」主題設計，將「捷運文心崇德站（崇德路）」及「台中洲際棒球場」也貼上中信兄弟球星及吉祥物主視覺，其中，洲際棒球場候車亭還設計巨型球棒與棒球模型，吸睛又亮眼。
交通局長葉昭甫表示，市府持續提升台中公車候車環境，除在合適地點新建候車亭，也積極改善老舊候車亭，部分候車亭更融入地方特色進行主題美化，包括大甲火車站前候車亭融入當地老榕樹意象、與中信兄弟合作打造的職棒主題候車亭等。
葉昭甫強調，交通局攜手運動局、中捷公司與台中在地球隊中信兄弟，打造台中交通新意象，成功讓棒球融入市民生活中，獲得良好迴響，也藉此帶動城市活力。民眾從文心崇德捷運站離站後，可在候車亭轉乘12、58、58副、58區2、71、127延及701等公車至洲際棒球場。
(中時 )
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