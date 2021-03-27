首齣客家親子音樂劇《雨馬》今、明兩天（27、28日）在國父紀念館中山公園演出行動劇，觀眾可以近距離賞看高10公尺、有著彩色鬃毛的藍色《雨馬》的英姿，象徵雨後出現的彩虹，行動劇也會呈現缺水、疫情時事，可關注演員們肢體動作、細微表情變化，內部還有特殊機關讓馬可隨著劇情走動，20分鐘歌舞秀帶給觀眾驚奇。

紙風車執行長李永豐說，為了和數位時代競爭，劇團必須打破四面舞台，打造一種廟會式氛圍，讓觀眾感受現場的情感互動，且劇情必須要當代，讓年輕觀眾想進來看戲，這是表演藝術要走的路。

由客委會、紙風車劇團聯手製作的2021客家親子劇《雨馬》，是小野與孩子斷斷續續講了七年的客家新童話，探討記憶、歷史，描述歡猴島上的猴族與花族因為猴痘及乾旱讓族人困擾不已，為了脫離困境，族人想盡辦法解決卻意外引起對立，也因為三個孩子的堅強、溫柔與勇敢，發現被隱瞞的歷史，進而化解所有危機與二個族群誤解。

為了將這個客家新童話搬上大型舞臺劇演出，客委會和紙風車編導團隊一同改編。客家民族歷經長年的遷徙，對於民族文化保留有更強大的欲望，當年《雨馬》創作之時，本土興起追尋歷史的風潮，故事中的「雨馬」召喚大家回憶自己的歷史，很期待這齣戲能讓不同的族群，互相尊重、包容。劇中雨馬角色，吸收各方的瘴癘之氣，幻化成美麗彩虹的祝福，代表著對於自然生態的一種歌頌，他的出現是一個提醒，也是一個救贖，大自然就會有力量來幫助我們。

劇中不斷被提及的「餘甘子」（油甘），是早期客家人經濟有限，沒有水果吃，摘下來醃製後當零嘴，在看野台戲時吃，也會上山帶著解渴用，原已沒落逾50年，近年在苗栗有人把它做成料理，透過《雨馬》演出讓這個客家珍寶重新被國人認識，也提醒孩子，只要有真實內在，總有機會顯現光芒。

(工商 )